Минобороны РФ опубликовало в Твиттере фотографию сверхзвукового стратегического бомбардировщика ракетоносца на аэродроме энгельсского соединения дальней авиации ВКС России, под названием: «Белый лебедь» Ту-160 и его «выводок».
На взлетно-посадочной полосе запечатлен легендарный Ту-160 и его ракетное вооружение: Х-555, Х-55СМ, Х-101. По данным на ноябрь 2019 года таких самолетов в ВКС РФ числилось 16 единиц. «Белый лебедь» развивает скорость до 2 тыс. км/ч, поднимается до высоты 15км, может пролететь без дозаправки 14600 км, несет боевую нагрузку до 45 т.
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