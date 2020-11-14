Появилась информация о ликвидации самого разыскиваемого в мире террориста
14 ноября 2020, 17:12[ «Аргументы Недели» ]
В Иране был уничтожен Абдалла Ахмед Абдалла, известный также, как Абу Мухамма аль-Масри, который был одним из организаторов терактов 1998 года. Сообщила газета New York Times.
Тогда мощные взрывы прогремели рядом с посольствами США в Найроби (Кения) и Дар-эс-Саламе (Танзания). В результате терактов погибли 224 человека, включая 12 американцев, более 4,5 тыс получили ранения и контузии.
Выходец из Египта, Абдалла Ахмед Абдалла, который в последние годы считался вторым человеком в иерархии «Аль Кайды», долгое время находился в розыске ФБР.
Согласно газете, в августе он был застрелен в Тегеране израильскими агентами, которые действовали по запросу США. Эта информация до недавнего времени держалась в секрете.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.