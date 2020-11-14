Появилась информация о ликвидации самого разыскиваемого в мире террориста

Аргументы Недели → Армия 13+

14 ноября 2020, 17:12 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В Иране был уничтожен Абдалла Ахмед Абдалла, известный также, как Абу Мухамма аль-Масри, который был одним из организаторов терактов 1998 года. Сообщила газета New York Times.

Тогда мощные взрывы прогремели рядом с посольствами США в Найроби (Кения) и Дар-эс-Саламе (Танзания). В результате терактов погибли 224 человека, включая 12 американцев, более 4,5 тыс получили ранения и контузии.

Выходец из Египта, Абдалла Ахмед Абдалла, который в последние годы считался вторым человеком в иерархии «Аль Кайды», долгое время находился в розыске ФБР.

Согласно газете, в августе он был застрелен в Тегеране израильскими агентами, которые действовали по запросу США. Эта информация до недавнего времени держалась в секрете.