Приводятся уточненные сведения о погибших этой осенью в Карабахском конфликте

Аргументы Недели → Армия 13+

14 ноября 2020, 15:15 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Министерство здравоохранения Армении сообщило, что 2 317 военнослужащих погибли в карабахской войне. Речь идет о погибших, тела которых прошли судмедэкспертизу. Об этом информирует новостное агентство «Интерфакс», ссылаясь на пресс-секретаря Минздрава Армении Алина Никогосян.

По ее словам, процесс обмена телами погибших военнослужащих только начат. «Конфликтующие стороны на данный момент не могут располагать окончательными цифрами, поскольку процесс обмена еще продолжается», - отметила Никогосян.