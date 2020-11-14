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Приводятся уточненные сведения о погибших этой осенью в Карабахском конфликте

, 15:15 [ «Аргументы Недели» ]

Приводятся уточненные сведения о погибших этой осенью в Карабахском конфликте
Фото: соцсети

Министерство здравоохранения Армении сообщило, что 2 317 военнослужащих погибли в карабахской войне. Речь идет о погибших, тела которых прошли судмедэкспертизу. Об этом информирует новостное агентство «Интерфакс», ссылаясь на пресс-секретаря Минздрава Армении Алина Никогосян.

По ее словам, процесс обмена телами погибших военнослужащих только начат. «Конфликтующие стороны на данный момент не могут располагать окончательными цифрами, поскольку процесс обмена еще продолжается», - отметила Никогосян.

ША

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