Приводятся уточненные сведения о погибших этой осенью в Карабахском конфликте
14 ноября 2020, 15:15[ «Аргументы Недели» ]
Министерство здравоохранения Армении сообщило, что 2 317 военнослужащих погибли в карабахской войне. Речь идет о погибших, тела которых прошли судмедэкспертизу. Об этом информирует новостное агентство «Интерфакс», ссылаясь на пресс-секретаря Минздрава Армении Алина Никогосян.
По ее словам, процесс обмена телами погибших военнослужащих только начат. «Конфликтующие стороны на данный момент не могут располагать окончательными цифрами, поскольку процесс обмена еще продолжается», - отметила Никогосян.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.