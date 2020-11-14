Грановский считает, что русскоязычный Донбасс окончательно потерян для Украины

Аргументы Недели → Армия 13+

14 ноября 2020, 14:39 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Украина должна смириться с бесповоротной потерей русского Донбасса. Такое мнение выразил украинский политолог Владимир Грановский в интервью YouTube-каналу «UkrLife TV». Причина – оголтелая русофобская политика киевских властей. Одним из главных «маяков тревоги» является закон о тотальной украинизации, на который жители республик Донбасса не согласятся никогда. Об этом сообщает информационное агентство «АННА-Ньюс».



Грановский заявил, что Украина сама виновата в потере юго-восточных территорий Донбасса и Крыма. «Сколько уже раз говорили, — вот, Россия нарушает принципы территориальной целостности. А что такое принципы территориальной целостности? Это попытка остановить историю. Ну, попробуйте остановить историю, так не бывает». Причина «ухода» Крыма и Донбасса проста и лежит на поверхности. Киев, по словам специалиста, не собирается отказываться от политики тотальной украинизации. В первую очередь это касается государственного языка. В Донбассе действует закон, по которому русский язык является государственным, документы все идут на русском и никто не сможет отменить эти нормы. Украинский закон о земле категорически был неприемлем Донецком и Луганском ещё до провозглашения независимости. Никакой «реинтеграции» быть не может, её не обеспечат никакие Минские договорённости.

Напоминаем, что в ноябре минувшего года экс-депутат Рады Евгений Балицкий уже заявлял, что Крым и Донбасс никогда не вернутся в состав Украины. По его мнению, минские переговоры необходимы сторонам для прекращения огня, а также для законодательного оформления распада «Незалежной» на части.