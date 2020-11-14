Правительство Украины предложило проект закона об интернировании граждан враждебных стран, что это значит

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14 ноября 2020, 14:15 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

Фото: соцсети

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль предложил законопроект, согласно которому все граждане «враждебных государств» подлежат интернированию, то есть заключению под стражу с содержанием в концентрационных лагерях. Против кого направлен этот проект гадать не надо, во многих государственных документах Незалежной именно Россия значится как страна агрессор. Материал об этом опубликован на сайте издания EADaily.

Данный законопроект можно рассматривать, как декларацию Киева о подготовке большой войны против России. Поскольку Украина является партнером НАТО, вероятно, таким образом раскрываются военные планы Североатлантического блока в отношении Российской Федерации. Что касается интернирования граждан враждебных государств – это обычная практика, применяемая в военное время, которая не требует подтверждения правовыми актами. Возможно, Киев решил сделать себе «прокладку безопасности», этакую превентивную защиту от перспективы попасть на скамью подсудимых Гаагского Международного трибунала. Который, как известно, специализируется на военных преступлениях.

Автором статьи, опубликованной в EADaily, высказывается предположение, что в этом законопроекте содержится предупреждение жителям Донбасса и Крыма. получившим российские паспорта. По информации EADaily, в проекте закона Шмыгаля «об интернировании» говорится, что «во время особого периода Служба безопасности Украины (СБУ) будет выявлять граждан государства, которое напало на Украину, затем военные отвезут их в места принудительного пребывания, где людей будет охранять полиция. Люди могут быть интернированы, если они, представляют реальную или потенциальную опасность». Далее идет пояснение, что лицами, представляющими угрозу, могут признать кого угодно. Высказывается мнение, что «по замыслу автора (законопроекта – «АН»), основную массу интернированных должны составить жители ЛДНР и Крыма, имеющие российское гражданство. А концлагеря должны быть построены на территории полуострова и Донбасса».

Это опять же может говорить о ближайших планах Киева вернуть себе Крым и неподконтрольную часть Донбасса силовыми методами. Стоит отметить, что намек на подготовку к войне – это еще не сама война. Но такие симптомы агрессии должны серьезно насторожить Москву. Демонстрация Киевом своей неприязни по отношению к России в любой момент может вылиться в реальные военные действия. Украина, бесспорно, рассчитывает в предстоящем обострении отношений с восточным соседом на Байдена (от сюда и столь странные законопроекты) и, конечно же, смакует возникающие возможности получения дополнительных субсидий из-за океана.