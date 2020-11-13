Российские Су-35С провели высокоманевренный учебный воздушный бой

Аргументы Недели → Армия 13+

13 ноября 2020, 19:31 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Минобороны России опубликовало видео учебного воздушного боя с участием фронтовых многозадачных истребителей Су-35С поколения 4++. Воздушные маневры проводил один из авиационных полков западного военного округа в небе над Карелией. Материалы были размещены военным ведомством в «Твиттер».

Маневры проводились на малых и больших высотах, во взаимодействии с дивизионами зенитных ракетных комплексов войск ПВО/ПРО Западного военного округа.