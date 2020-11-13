Российские Су-35С провели высокоманевренный учебный воздушный бой
13 ноября 2020, 19:31[ «Аргументы Недели» ]
Минобороны России опубликовало видео учебного воздушного боя с участием фронтовых многозадачных истребителей Су-35С поколения 4++. Воздушные маневры проводил один из авиационных полков западного военного округа в небе над Карелией. Материалы были размещены военным ведомством в «Твиттер».
Маневры проводились на малых и больших высотах, во взаимодействии с дивизионами зенитных ракетных комплексов войск ПВО/ПРО Западного военного округа.
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