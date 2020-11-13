В Киеве предложили оставить Донбасс без газа, воды и света

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13 ноября 2020, 19:05 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Украинский дипломат Роман Бессмертный считает, что Киев может «решить вопрос» уничтожения республик Донбасса по «крымским лекалам». Сперва переселить всех лояльных Киеву жителей ЛДНР, а оставшихся на месте лишить газа, воды и света. По его мнению, таким образом Украина может решить «русский вопрос» с населением Донбасса мирным путём. Помимо этого, киевские чиновники и политики могут добиться «экономии» коммунальных ресурсов. Об этом сообщает «АННА-Ньюс».



Бессмертный считает, что в войнах побеждают военной силой, относя свой тезис к последним событиям в Карабахе. Однако подчёркивает, что на земле живут люди, и этот факт делает невозможным военный сценарий. Хотя дипломат не учитывает, что боевики ВСУ уже седьмой год находятся на территории Донбасса и терроризируют его граждан. Тем не менее, «альтернативу», которую предлагает киевский дипломат, тоже нельзя назвать гуманной.





Фактически он предложил выжить людей с территории шахтёрского края. «Поэтому должна быть программа отселения людей лояльных украинскому правительству. И вот такие пункты написали, и как только это сделали, тогда электроэнергию, газ, воду перерезали и поставили точку», − заметил в своём комментарии Бессмертный. Таким образом, по его мнению, всем будет видно, «что мы заботимся о людях, отселяем, обеспечиваем их жильем, работой, и мы: не кормим себе врага и не мучаем себя».



Украинские власти, подчеркнул в своём тезисе дипломат, сейчас занимаются популизмом, обещая жителям Донбасса подобие мира в своих «программах реинтеграции» и других «мирных проектах». Более того, пустопорожние разговоры о «мире по-украински» растянулись на 5 лет, но завершить эти переговоры не могут. Своим предложением Бессмертный намерен ускорить процесс.