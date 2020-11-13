Париж недоволен выводом американских войск из Афганистана и Ирака

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13 ноября 2020, 18:59 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Французы подготовили сюрприз к визиту госсекретаря США Майка Помпео в Париж на следующей неделе. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан собирается ему заявить о своем решительном несогласии с выводом американских войск из Афганистана и Ирака. Сообщает портал EADaily, ссылаясь на французские СМИ.

Похожую позицию занял и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Выступая на мероприятии, посвященном инициативе «НАТО 2030» (стратегии НАТО до 2030 года), он мотивировал свои соображения следующим: «В последние недели мы стали свидетелями варварских нападений во Франции, в Австрии, а также в Афганистане. НАТО должна быть в состоянии ответить на все эти вызовы».

Эта вербальная активность европейских политиков связана с тем, что накануне президент США Дональд Трамп сообщил о своем намерении ускорить вывод войск из Афганистана. Кроме того, Трамп уволил министра обороны Марка Эспера, из-за его противодействия сокращению американского воинского контингента на иностранных базах, особенно в Афганистане.

По мнению портала Politico, любой шаг по ускорению вывода войск приведет к столкновению Трампа с генералитетом США и «гражданскими лицами, которые выступают против слишком быстрого ухода из Афганистана», поскольку ситуация там остается нестабильной.

«Стремительный и, кажется, почти полный вывод войск США из Афганистана — вне связи с данными, предоставленными нашим военным, политическим и разведывательным руководством, а, скорее, на основе еще предвыборного обещания президента Трампа, которое теперь рьяно выполняется его партийными сторонниками, назначенными в последнюю минуту при зачистке Пентагона, — это безрассудство. Это не сделает Америку более безопасной», — заявил, в частности, Марк Полимеропулос, старший оперативный сотрудник ЦРУ в отставке.

Живой интерес к Афганистану проявляет Турция. Специальный представитель США по Афганистану Залмай Халилзад накануне уже встретился с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу в Анкаре, чтобы «обсудить региональные события». После этих переговоров Чавушоглу написал в Твиттере: «Обсудил последние события в мирном процессе в Афганистане со специальным представителем США по примирению в Афганистане Залмаем Халилзадом. Мы продолжим нашу решительную поддержку усилиям, направленным на мир и стабильность в Афганистане».