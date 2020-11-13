Войска движения Ансаралла прорвали оборону правительственных сил Йемена

Аргументы Недели → Армия 13+

13 ноября 2020, 17:11 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

На этой неделе хуситское движение Ансаралла захватило один из самых важных районов на северо-западе провинции Мариб. В частности, был отбит у правительственных войск Йемена лагерь Мас. Согласно последним сообщениям, движение Ансаралла смогло взломать оборону Йеменских Вооруженных сил на марибском участке фронта и затем развить успех.

Вооруженные формирования движения Ансаралла вышли на оперативный простор, стремительно продвигаются вперед. Правительственные силы отступают из районов Рагхван и Мидгал. Повстанцы их преследуют и, по некоторым данным, сумели прорваться на северо-западную окраину административной столицы провинции Мариб (город носит то же наименование) и закрепиться на достигнутых рубежах. Для правительства Йемена потеря города Мариб будет катастрофой, поскольку он является логистическим хабом для близ расположенных нефтяных месторождений.