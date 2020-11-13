Весьма вероятно, что избрание президентом США Байдена станет причиной Ирано-израильской войны

Аргументы Недели → Армия 13+

13 ноября 2020, 16:23 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Израиль может нанести авиационные или ракетные удары по стратегическим объектам Ирана, как только президент Дональд Трамп покинет свой пост, предположил бывший советник Трампа по национальной безопасности Герберт МакМастер. Сообщает агентство «Спутник», ссылаясь на ТК Fox News.

Выход США из ядерной сделки с Ираном всецело заслуга Дональда Трампа, которую горячо приветствовал Израиль, опасаясь, что сотрудничество с Западом значительно усилит Исламскую республику. В Иерусалиме придерживаются доктрины Бегина по отношению к Ирану, как к экзистенциальному врагу. Израиль непрерывно проводит секретные операции, направленные на уничтожение ядерной промышленности Ирана, силами своих спецслужб и армии. На возобновление «ядерной сделки» новым президентом Байденом (если он сумеет им стать) рассматривается Иерусалимом, как неприемлемое. Реакция Еврейского государства может быть самой жесткой вплоть до открытых авиационных налетов и ракетных обстрелов ключевых, воинских формирований ВС и КСИР, оборонных предприятий, сил ПВО/ПРО и позиций ракетных комплексов Ирана.