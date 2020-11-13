Киев может попросить Байдена назначить спецпредставителя США по Украине

Аргументы Недели → Армия 13+

13 ноября 2020, 14:42 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Власти Украины говорят о вероятности обращения к Джо Байдену с просьбой назначить вновь спецпредставителя Госдепартамента США по Украине. Об этом сделал заявление замглавы Офиса президента Игорь Жовква. Этим Киев дает понять, что нуждается в американском «смотрящем», который будет лично привозить указания нового хозяина Белого дома, а также давать оперативные советы на месте. По сути, Незалежная вновь стремится вернуться под внешнее управление США. Сообщает информационное агентство «АННА-Ньюс».

Напоминаем, что должность спецпредставителя существовала с 2017 по 2019 год. Занимал ее Курт Волкер. Запомнился он на Украине в основном тем, что раздавал предыдущей власти «ценные советы», которые воспринимались ею как приказы и пролоббировал закупку Киевом ракетных комплексов «Джавелин» у компании, в которой ранее работал.