Киев может попросить Байдена назначить спецпредставителя США по Украине
13 ноября 2020, 14:42[ «Аргументы Недели» ]
Власти Украины говорят о вероятности обращения к Джо Байдену с просьбой назначить вновь спецпредставителя Госдепартамента США по Украине. Об этом сделал заявление замглавы Офиса президента Игорь Жовква. Этим Киев дает понять, что нуждается в американском «смотрящем», который будет лично привозить указания нового хозяина Белого дома, а также давать оперативные советы на месте. По сути, Незалежная вновь стремится вернуться под внешнее управление США. Сообщает информационное агентство «АННА-Ньюс».
Напоминаем, что должность спецпредставителя существовала с 2017 по 2019 год. Занимал ее Курт Волкер. Запомнился он на Украине в основном тем, что раздавал предыдущей власти «ценные советы», которые воспринимались ею как приказы и пролоббировал закупку Киевом ракетных комплексов «Джавелин» у компании, в которой ранее работал.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.