Трехстороннее соглашение о прекращении огня в Карабахе скорее победа для Москвы, чем неудача

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13 ноября 2020, 14:27 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

Фото: соцсети

Достигнутые трехсторонние договоренности, России, Армении и Азербайджана дает возможность Турции окончательно закрепиться на Кавказе, который по мнению многих западных политологов является «геополитическим задним двором Москвы». Об этом сообщает портал EADaily, ссылаясь на статью, опубликованную на страницах британской газеты Financial Times (FT). В действительности, Москва потеряла свое влияние на Закавказье намного раньше и заключенное соглашение о перемирии в Нагорном Карабахе несколько улучшило ее позиции.

Британская газета цитирует директора Центра анализа стратегий и технологий, российского оборонного аналитического центра Руслана Пухова: «Геополитические последствия катастрофичны не только для Армении, но и для России».

«Клиент и союзник русских проиграл. Турецкий союзник убедительно выиграл».

Который также заявил, что «за тонкой завесой обманчивого внешнеполитического триумфа, а именно успешного посредничества и ввода миротворцев в регион, суровая реальность такова, что влияние Москвы в Закавказье резко снизилось, в то время как престиж успешной и драчливой Турции, напротив, невероятно вырос».

FT приводит также мнение доцента международных отношений Университета Билькент в Анкаре Онура Исчи, который отметил, что президент Реджеп Тайип Эрдоган позицианирует Турцию как региональную державу.

Исчи подчеркнул: «Он не уступит в этом. Турция не вернётся к тому, чтобы стать союзником НАТО по образцу 1950-х годов. Я думаю, что Турция пытается найти для себя автономный путь». По мнению турецкого эксперта у России и Турции всё ещё есть разногласия по геополитическим вопросам, главным образом - по Сирии, и пока Москва и Анкара будут пытаться урегулировать эти разногласия «полномасштабного военно-политического сотрудничества между ними не будет».

С турецким спикером сложно не согласиться. Взаимоотношение Турции и Москвы строится по принципу – «лучше плохая дружба, чем хорошая драка». А вот с господином Пуховым, стоит поспорить. О каком «заднем дворе» Москвы в Закавказье может идти речь если Грузия уже давно и плотно сотрудничает с США и НАТО, Азербайджан задолго до событий осени 2020 года ушел под крыло Турции и самым тесным образом сотрудничает не только с ней , но и с Израилем. В отношении последнего Азербайджан практически стал плацдармом для проведения секретных операций против Ирана. События последних двух лет указывают на то, что и Армения постепенно отдаляется от России и идет на сближение с США и другими ключевыми участниками НАТО. Осеняя военная кампания этого года показала, что Армения и Азербайджан проявляют сильную заинтересовалось в дружбе с Россией только в периоды эскалации военных действий в Нагорном Карабахе. Для Москвы удобнее всего поддержание карабахской проблемы в виде статус-кво. Эта война - тот крючок, который держит Армению и не дает ей окончательно уйти из-под влияния Москвы, по грузинскому сценарию. Во всяком случае, правительство Пашиняна нацелено именно на это. Завершение войны в Нагорном Карабахе в пользу той или другой стороны станет для Кремля началом потери вообще какого-либо влияния в Закавказье (не считая Южную Осетию и Абхазию).