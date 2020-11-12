Войска ПВО Центрального военного округа получили новые ЗРК

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12 ноября 2020, 20:06 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Зенитная ракетная бригада Центрального военного округа, дислоцированная в Алтайском крае, получила на вооружение новейшую зенитную ракетную систему Бук-М3, производства Концерна ВКО «Алмаз-Антей». Об этом 12 ноября 2020 года сообщила пресс-служба ЦВО.



«Более 80 единиц ЗРК Бук-М3 поступили на вооружение в зенитную ракетную бригаду Центрального военного округа, дислоцированную в Алтайском крае», — говорится в сообщении пресс-службы округа. Зенитный ракетный комплекс Бук-М3, производства Концерна ВКО «Алмаз-Антей», предназначен для перехвата и уничтожения маневрирующих аэродинамических целей в условиях интенсивного радиоэлектронного противодействия. На пусковой установке размещено 12 ракет, на самоходной огневой установке – шесть. Отличительными особенностями новых ЗРК, в сравнении с предыдущими версиями, является увеличение грузоподъемности шасси под большее количество ракет, улучшен комплекс управления и защита экипажа от подрыва.



Бук-М3 способен поражать воздушные цели, летящие со скоростью до 3 км/с на дальностях от 2,5 до 70 км и высотах от 15 м до 35 км. Комплекс оснащается ракетой 9М317М с активной радиолокационной головкой самонаведения, имеющей более высокую скорость и выдерживающую большие боковые перегрузки, что позволяет атаковать высокоманевренные цели в условиях сильного радиопротиводействия, поражать все существующие аэродинамические цели, наземные и надводные цели, оперативно-тактические ракеты.