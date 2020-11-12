Литва присоединится к мониторингу Крыма

Литва поддерживает решение Украины создать международную Крымскую платформу и планирует участвовать в ее деятельности, заявил посол Литвы в Украине Вальдемарас Сарапинас в своем интервью агентству «Интерфакс Украина».
«Литва поддерживает решение Украины создать международную Крымскую платформу и планирует участвовать в ее деятельности. Мы согласны с мнением Киева, что эта инициатива поможет консолидировать политику непризнания, противостоять милитаризации Крыма, следить за ситуацией с правами человека и экологией, поднимать другие неотложные проблемные вопросы, возникающие из-за оккупации Крыма», - сказал посол.
По словам Сарапинаса, эта инициатива соотносится с политикой непризнания Европейским Союзом присоединения Крыма и с требованиями ЕС к России - обеспечить права жителей полуострова.
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