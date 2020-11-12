Аргументы Недели → Армия 13+

12 ноября 2020, 14:31 [ «Аргументы Недели», Анатолий Жильцов ]

Фото: соцсети

Интересные синонимы у слова «беспечность» - бездумность, беззаботность, безмятежность, бесшабашность, ветреность, легкомысленность, мальчишество, неосновательность, неосторожность, нерадение, несерьезность, опрометчивость, ребячливость, ротозейство, успокоенность...

Беспечность - это нравственный недуг, который нередко соседствует с таким пороком как леность. Часто беспечность обусловлена пессимистическим отношением к жизни. Но бывает и по-другому: беспечность порождается неуёмным стремлением к развлечениям и удовольствиям, которое, в свою очередь, ещё больше развивается и усиливается на почве беспечности.

Беспечные люди нередко находят для себя всевозможные оправдания: устал, не везёт со службой (работой) и пр. Но бывает, что беспечность камуфлируется и под праведность: мол, я выше всего и целиком посвящаю себя служению.

Но легкомысленность и безответственность не свойственна русскому воинству.

В военных постановлениях Российской Империи к лицам, состоящим на службе по военному ведомству, отмечались такие требования: здравый рассудок, благоразумие, радение, усердие, честность, бескорыстие, верность и др.

В требованиях к военнослужащим Советского Союза и Российской Федерации содержатся одинаковые формулировки: быть бдительным, верным, честным, хранить государственную тайну и пр.

О допустимости легкомыслия, ротозейства, бездумности в уставах, указах и постановлениях ничего не сказано. Напротив, «быть бдительным» является важнейшим качеством военнослужащего, который обязан защищать свое Отечество от любых врагов.

Полное отсутствие бдительности у военнослужащего свидетельствует о его профессиональной непригодности либо о сознательном предательстве, скрываемым под маской бесшабашности.

Это касается не только военнослужащих и госслужащих министерств и ведомств Российской Федерации, но и всех граждан России, подлежащих призыву на военную службу в мирное и военное время.

Сегодня определенная часть военнослужащих и госслужащих Российской Федерации пользуется мессенджерами иностранного производства (сиречь - вероятного/потенциального противника) для передачи личной, служебной и «очень служебной» информации. Ведь это очень комфортно, быстро, удобно и «безопасно» (вроде контролирующие органы их не читают).

Только удобно это и нашим «заклятым друзьям», которые уж точно не увлекаются ротозейством, а системно анализируют всю бездумно передающуюся информацию, строят свои далеко идущие коварные планы по дальнейшей деградации нашего населения и не только...

Напоминаем, что «Майкрасофт», «Гугл», «Фейсбук», «Твитер», «Воцап», «Вайбер», «Инстаграм» (и т.п.) являются инструментами спецслужб США в информационной войне против России (подробнее о них и способах противодействия - в статье «Великий русский файервол...»).

Даже дико себе представить, чтобы во время Великой Отечественной войны, партизаны четыре года пользовались услугами «гестапо» для передачи шифровок в Москву, а письма на фронт бойцам Красной Армии доставляла бы военно-полевая почта Третьего Рейха. Идиотизм, беспечность или что-то другое?

Ребенка, бездумно увлеченного игрой в «стрелялки» и «ходилки», отвлечь можно только предоставив ему что-то более живое и интересное, наполненное полезностью и добротой, и обязательно под неусыпным контролем родителя.

Те, кто легкомысленно пользуются сегодня онлайн-сервисами от «мэйд ин Америка» (и пр.) подобны «беззаботным детям», которых на время оставили родители, не думая о возможных последствиях. Эти брошенные мальчики и девочки были бы рады в детстве поиграться в «русские игрушки», но их некому и негде было взять. Они беззаботно росли, впитывая все «прелести» иностранных сервисов, искренне полагая, что так и должно быть. Когда ребята повзрослели, свои детские привычки-игрушки стали переносить и во взрослую жизнь. Тут родители спохватились, стали ругаться, устанавливать запоздалые законы, но взамен «плохих игрушек» детям опять ничего не дали, а после семейных скандалов про родительский контроль и вовсе забыли.

Пора нам избавиться от беспечности. Пришло время оперативно принимать непростые решения и доводить их до полной реализации. Вероятно, это будет накладно для государственного бюджета и будет непросто побороть прозападно-ориентированные силы.

Но, до тех пор, пока у большинства граждан Российской Федерации не появится возможность приобрести свое, российское, надежное и эффектное мобильное устройство (компьютер и пр.), собранное на отечественном «железе», со своим безопасным российским программным обеспечением, вся западная «спецура» будет продолжать смеяться над нашей безмятежной глупостью, а военнослужащие и госслужащие России будут продолжать беспечно обмениваться между собой служебной и «очень служебной» информацией, пользуясь услугами «третьего рейха».

Выбор есть всегда...