Иран указал МАГАТЭ на непрозрачность ядерной программы Израиля

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12 ноября 2020, 12:15 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Маджид Тахт-Раванчи представитель Ирана при ООН заявил, что ядерные программы Израиля и Саудовской Аравии должны быть прозрачными и контролироваться Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщает портал EADaily, ссылаясь на иранское государственное информационное агентство IRNA.

Иранский представитель выступил на сессии Генассамблеи ООН, которая была посвящена ежегодному докладу МАГАТЭ. Он заявил о недопустимости сокращения ядерной программы Ирана и указал на непрозрачность работы Израиля и Саудовской Аравии в этой сфере. Он также говорил о важности ядерной энергии в различных аспектах для экономического и социального развития стран мира.

В Договоре о нераспространении ядерного оружия 1968 года, участником которого является Иран, и в уставе МАГАТЭ прописано, что одной из задач этих двух международно-правовых институтов является содействие мирному использованию атомной энергии и укреплению международного сотрудничества в ядерной области между государствами-членами ООН. Исламская Республика добилась значительных достижений благодаря большим усилиям и инвестициям в ядерной области, и в настоящее время она использует атомную энергию в производстве электроэнергии, медицине, сельском хозяйстве и промышленности, перечислил постпред ИРИ.

«Согласно докладам о ядерной деятельности Саудовской Аравии, если страна реализует мирную ядерную программу, она должна действовать прозрачно и позволить инспекторам МАГАТЭ проверять её деятельность», — отметил Маджид Тахт-Раванчи.

Напомним, Россия, США, Китай, Великобритания, Франция, Германия и Иран в июле 2015 года подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана. Договор предполагал отмену санкций против ИРИ в обмен на прекращение иранских ядерных разработок. В мае 2018 года США в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки, объявив о восстановлении и ужесточении санкций против Ирана.