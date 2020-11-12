Бои в Карабахе остановлены, есть повод оценить их опыт и сравнить уровень подготовки армянских и азербайджанских войск

Аргументы Недели → Армия 13+

12 ноября 2020, 11:52 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

Фото: соцсети

Бакинские СМИ заявляли, что армяне воют в Карабахе используя тактику времен Второй мировой войны и старое советское вооружение, поэтому несут большие потери; а силы Азербайджана обучены воевать на современный лад и оснащены по последнему слову военных технологий, что предопределяет их успех на поле боя. Так ли это на самом деле? Бои прекращены, теперь самое время оценить представленный обеими сторонами боевой опыт. Пока ограничимся взглядом на индивидуальную подготовку бойцов и тактику действий низовых подразделений.

Самыми наглядными являются те видеоматериалы, размещенные в сети, которые показывают боевые эпизоды и последствия действий той или иной стороны, демонстрирующие реальный урон – подбитую технику и уничтоженный личный состав. Сразу заявляю, что азербайджанская сторона лишь декларирует большие потери у армян, без должного документального подтверждения. Есть редкие видеозаписи с подбитыми и захваченными танками войск Арцаха. В свою очередь, армия обороны НКР предоставляет большое количество видеоматериалов, свидетельствующих о больших потерях азербайджанцев в живой силе и военной технике.

Начнем по порядку. В роликах, на которых запечатлены боевые действия и той, и другой стороны отчетливо просматривается неудовлетворительная боевая подготовка солдат как азербайджанских, так и армянских. И те, и другие собираются в кучки, когда необходимо рассредоточиться. И те, и другие в ходе боя галдят без умолку, а нужно держать рот закрытым и слушать команды начальников. Армяне в обороне ведут огонь из АК длинными очередями (это со страха), а предпочтительно стрелять прицельно – короткими, чтобы не допустить перегрев ствола автомата (перегретый АК теряет свои баллистические характеристики). Армянские пулеметчики не меняют огневые позиции в течение всего боя. Бойцы той и другой стороны импульсивны, они могут встать друг против друга толпой во весь рост и стрелять, не целясь в направлении противника.

И еще, это опять касается армян, когда те стреляют из автоматов по турецким дронам «Байрактар». Эти аппараты летят зачастую на той высоте, куда пули выпущенные из АК не добивают. Здесь просматривается ошибка командиров, не пресекающих нецелевой расход боеприпасов. Противная сторона также стреляет длинными очередями. Похоже командирам как армянским, так и азербайджанским никто не объяснял, что у автомата Калашникова ресурс ограничен 20 тыс. выстрелов. Бойцы обеих сторон мало того, что небрежно обращаются со стрелковым оружием в плане безопасности. Они не следят за чистотой своих автоматов, а это чревато отказом его работы в самый неподходящий момент. В. некоторых видеоматериалах видно, как солдаты (обеих сторон) втыкают стволы автоматов в грунт или бросают из в грязь во время привалов или на отдыхе между боями. Хороший боец посвятит свободные минуты чистке оружия, потому что это жизненно необходимо.

Азербайджанцы очень часто на марше проявляют крайнюю беспечность (об этом поговорим позже). В тон им, армяне роют прямые траншеи, что в корне не верно. При попадании артиллерийских и минометных снарядов или осколочных гранат в такой окоп - поражение личного состава будет максимальным. Чтобы избежать этого, траншеи должны быть зигзагообразными. Секторы обстрела огневых позиций исполняются крайне небрежно. Мне попадались ролики, на которых видно, что армяне выкладывают брустверы окопов камнями. При попадании в них пуль возможен рикошет и осколки камней могут поранить бойцов. Бруствер должен исполняться из грунта и обкладываться дерном или мешками, наполненными землей или песком. Список очевидных ошибок можно продолжать до бесконечности. Вывод - обе армии крайне плохо обучены.

По поводу потерь. Ролики, на которых азербайджанцы демонстрируют подбитую армянскую технику (танки, БМП, БТР, РСЗО, ПЗРК и т.д.), все, без исключения, отсняты на широких открытых плоскостях. По мнению экспертов, чтобы избежать этих потерь армянам достаточно было хорошо маскировать свою технику. Оптика турецких ударных БПЛА «Байрактар» имеет не посредственное разрешение. Эти дроны не видят хорошо замаскированные цели.

Разберем по косточкам построения походных и боевых порядков армии Азербайджана в наступлении. Армяне не раз размещали в сети видео с уничтоженными азербайджанскими военными колоннами. Это значит только одно, что азербайджанские командиры проявляют крайнюю беспечность – не организуют походное охранение и небрежно относятся к разведке противника и местности. Азербайджанские колонны зачастую втягиваются в дефиле без разведки и попадают в смертельные засады. Там схема проста – выбиваются первая и последняя машина в колонне (таким образом весь походный порядок блокируется) а затем без спешки уничтожаются остальная бронетехника и грузовики. В этом случае старенький РПГ-7 становится грозным оружием. Всех, кто успеет покинуть бронетехнику уничтожают огнем из автоматов и пулеметов.

Армяне продемонстрировали множество видео, на которых запечатлены уничтоженные пешие походные порядки азербайджанских войск. По расположению трупов видно, что погибшие были застигнуты врасплох. То есть ни разведки, ни охранения, бойцы шли кучками и болтали, чтобы скоротать дорогу. Хорошая засада (подробности ее организации опущу, для этого потребуется написать отдельную статью) отправит такую толпу на небеса в одночасье.

Алиев не раз заявлял о великолепном вооружении своей армии, на деле оказалось, что это не совсем так. Когда боевые действия перекинулись в гористую местность азербайджанское командование не придумало ничего более разумного, чем атаковать противника, оседлавшего высоты, только силами пехоты без поддержки авиации и артиллерии (понятно, что бронетехнику в горах можно продвигать только по дорогам и о ней проще - забыть). Но и в этом случае нельзя опускаться ниже уровня тактики Второй мировой войны. Для поддержки пехоты азербайджанцы могли использовать совсем старые батальонные минометы в облегченной горной комплектации, более новые подствольные гранатометы и АГС. Хорошим подспорьем был бы РПО-А «Шмель» и его аналоги. Но ничего этого Баку своей пехоте не предложил. Азербайджанцы в духе войн конца 19-го века атаковали противника стрелковыми цепями в несколько эшелонов. Можно сказать – заваливали противника трупами своих солдат.

В действиях армянских подразделений все же были положительные эпизоды. И если говорить о результате осенней кампании 2020 года – нельзя отрицать успех азербайджанской армии, поскольку он очевиден. Минобороны РФ все же стоит внимательно изучить опыт этой кампании, они очень иллюстративны. Их анализ позволяет делать полезные выводы.