Россия намерена создать военную базу ВМФ в Судане

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11 ноября 2020, 16:44 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Минобороны РФ заинтересовалось берегом Красного моря и планирует создать базу (пункт материально- технического обеспечения ВМФ) в африканском Судане. Об этом сообщает информационное агентство «РИА Новости».



Такой пункт МТО (аналогичный тому, что развернут в сирийском Тартусе) будет хорошим подспорьем для демонстрации Андреевского флага в Индийском океане.

На официальном сайте государственной правовой информации РФ появился файл с постановлением, подписанным премьером Мишустиным, в котором говорится о взаимном согласии правительств Судана и России о создании вышеуказанной базы.

«Республика Судан выражает согласие Российской Федерации на создание и размещение на территории Республики Судан пункта материально-технического обеспечения, a также развитие и модернизацию его инфраструктуры для проведения ремонта, пополнения запасов и отдыха членов экипажа военных кораблей Российской Федерации», — говорится в документе.

Россия получит возможность размещать на пункте ВМФ в Судане корабли с ядерной энергетической установкой. Предусматривается максимальная численность состава суданского пункта МТО ВМФ РФ — до 300 военнослужащих и гражданских лиц. Кроме того, в этом пункте одновременно смогут находиться не более четырех кораблей.