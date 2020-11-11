Байден заявил о намерении заняться проблемой Донбасса
11 ноября 2020, 16:31[ «Аргументы Недели» ]
Джо Байден в ходе телефонных переговоров с Лондоном и Парижем высказал желание искать вместе с Великобританией и Францией пути к завершению военного конфликта на востоке Украины. Об этом сообщает новостное агентство «Интерфакс Украина».
Источник в выборном штабе Байдена сообщил, что тот, еще не вступив в должность президента ведет переговоры с лидером Франции Эмманюэлем Макроном и с премьером Великобритании Борисом Джонсоном. В ходе общения с главой Пятой республики был высказан «интерес к совместной работе по решению конфликтов на Украине и в Сирии, а также - по иранской ядерной программе». Джонсону было предложено совместно работать «по таким темам, как Балканы и Украина».
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