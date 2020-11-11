Оппозиция в Армении предложила план спасения Карабаха, означающий новую войну

Аргументы Недели → Армия 13+

11 ноября 2020, 15:13 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

Фото: соцсети

Высокопоставленный представитель армянской оппозиционной партии «Дашнакцутюн» (АРФД) Ишхан Сагателян на спонтанном митинге в Ереване перечислил три задачи, решением которых намерены заняться политические оппоненты действующих властей республики. Об этом сообщает новостной портал EADaily, ссылаясь на местные СМИ.

«Сейчас для всех нас главная задача — спасение Арцаха (Нагорный Карабах). Для этого нужно сделать три шага. Первое — создать Комитет спасения родины, что мы уже и сделали. Второе — немедленно потребовать отставки Никола Пашиняна и его правительства. Третье — спасти проданные предательством наши земли», — сказал Сагателян собравшимся участникам многолюдного митинга.

Популизм высказанного Ишханом Сагателяном плана очевиден. Две первые задачи в нем, бесспорно, исполнимы и носят чисто демагогический характер. Попытка реализации третьего пункта в этом плане может привести к более серьезной войне, чем та, которую удалось только что остановить. Безответственность заявлений Сагателяна поражает. Его главная цель видна невооруженным глазом. Он стремится во власть во что бы то ни стало и готов выдвигать самые чудовищные по глупости идеи, лишь бы завоевать симпатию толпы.

Никол Пашинян четко сформулировал причину отказа от военного противостояния с Азербайджаном – это отсутствие мобилизационных ресурсов у страны. А эти ресурсы включают не только резервистов (в которых, кстати, у Армении есть серьезная недостача). Своей короткой фразой Пашинян сообщил, что в стране нет нужного количества подготовленных солдат и командиров, незначительны запасы вооружений и боевой техники(у Армении нет необходимого собственного военного производства), горючесмазочных материалов, продовольствия, медицинских специалистов, учреждений, средств. Это означает, что развертывание достаточной по силам армии, для продолжения войны с Азербайджаном – невозможно. Войска обороны Нагорного Карабаха имели морально устаревшее оружие и сделали все, что могли. «Где меньше числа – там больше доблести», - говорил великий русский полководец Александр Суворов. Воины Арцаха выказали эту доблесть, но у них не хватило сил, противник задавил числом и лучшим вооружением. Азербайджан повел войну на взаимное уничтожение, не считаясь со своими потерями. Воевать в таком режиме Армения не сможет, даже если под ружье поставить всех включая стриков, женщин и детей - у нее меньше население.

Александр Суворов говорил, что «воюют не числом, а умением». Но, эта его истина работает в том случае, если маленькую армию, мотивированную побеждать, возглавляют военачальники, обладающие недюжинным, исключительным, уникальным командирским дарованием, таких людей в мировой истории войн и военного искусства можно по пальцам пересчитать.

Новая попытка армян отвоевать потерянные территории Нагорного Карабаха – это авантюра, которая приведет к гибели многих людей. Такое решение будет непростительной ошибкой для любого нового лидера Армении. Есть другой путь – задействование международного права и возможностей трибунала в Гааге. Пусть войну продолжат юристы, правозащитники и дипломаты, это может дать нужный результат, без кровопролития.