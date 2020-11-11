На севере Эфиопии разгорается война, в Судане ожидают большой поток беженцев

Аргументы Недели → Армия 13+

11 ноября 2020, 13:56 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

По словам официальных лиц, до 200 тыс. беженцев могут прибыть в Судан, спасаясь от кровопролитного конфликта, который разворачивается в северном районе Эфиопии Тыграй. Об этом сообщает американское новостное агентство Associated Press.

Границу Судана уже пересекли не менее 6 тыс. человек. У хлебных магазинов в районе Тыграй возникли длинные очереди, а на его границах застряли грузовики с припасами, сообщил в интервью Associated Press глава гуманитарной миссии ООН Саджад Мохаммад Саджид. «Мы хотим получить гуманитарный доступ (в регион – «АН») как можно скорее», - сказал он. «Срочно нужны топливо и еда», - пояснил Саджид. Из его уст также стало известно, что около 2 миллионов человек в Тыграе переживают «очень и очень трудные времена».



В настоящее время связь миссии ООН с регионом Тыграй остается почти полностью прерванной. И это происходит всего через неделю после того, как премьер-министр Эфиопии, лауреат Нобелевской премии мира Абий Ахмед объявил о военной операции в ответ на предполагаемое нападение повстанцев на правительственные силы. Он заявляет, что не будет никаких переговоров с региональными властями, которые, по его мнению, незаконны и должны быть арестованы, а повстанцы обязаны сложить оружие. Великобритания и Африканский союз призвали Абия к немедленному прекращению насилия и началу переговоров, поскольку конфликт в Эфиопии угрожает дестабилизировать весь Африканский Рог.