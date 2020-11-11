Причиной третьей мировой войны станут кибератаки и боевое применение дронов

Аргументы Недели → Армия 13+

11 ноября 2020, 13:33 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Чешская военная разведка в своем отчете за прошлый год, сделала вывод, что причиной третьей мировой войны будут кибератаки, которыми обмениваются США, РФ и КНР. Об этом пишет «Российская газета», ссылаясь на материал, опубликованный в чешском издании «Лидове новины».

В отчете указанно, что мир движется в направлении глобального конфликта, который пока находится на первом этапе подготовки. Сейчас, по мнению чешских разведчиков, формируется мышление тех, кто будет способен и захочет развязать новую глобальную бойню. Особая опасность таится в увлечении прогрессивными технологиями в военной сфере. Дальнейшее развитие которых и станет тем триггером, что инициирует «Третью мировую». Запустить ее сможет любой инцидент, возникший в результате кибератаки или применения ударного робота. Даже предназначенные для гражданских нужд летающие дроны злоумышленники могут легко переделать в боевые.

«Постепенно определяются технические средства, с применением которых (война) может вестись. Если мы не будем способны предугадать и оценить последствия собственных действий, то ошибочные инструкция или приказ могут породить процессы, которые приведут к взаимоуничтожению», —говорится в отчете.

Отмечается, нарастающая конфронтация крупных мировых держав США, РФ и КНР, а также противоречия между Европой и Новым светом. В 2019 году, согласно отчету чешской разведки: «Ощущался недостаток стандартного (международного) диалога, усиливалась конфронтация как способ решения нарастающих проблем и противоречий. Ставились под сомнение роль международных институтов, военных блоков, соглашений о разоружении и сам существующий мировой порядок». Дальнейшее следование тем же путем неизбежно приведет к новой глобальной войне считают в Праге.