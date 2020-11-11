Этой осенью более 32,5 тыс. юношей призвано в ВС РФ

Аргументы Недели → Армия 13+

11 ноября 2020, 12:46 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Более 32,5 тысяч призывников уже отправлено из сборных пунктов субъектов Российской Федерации в соединения и воинские части Вооруженных Сил Российской Федерации в ходе осеннего 2020 года призыва граждан на военную службу. Призыв осуществляется при строгом соблюдении противоэпидемических норм. Сообщает Минобороны РФ.

Призывники, прибывающие на сборные пункты в ходе осеннего призыва на военную службу, проходят тестирование на наличие коронавируса. Лишь после получения отрицательного результата молодой человек направляется на медицинский осмотр, профессиональный психологический отбор, переодевание и комплектование воинской команды. Доставка молодого пополнения осуществляется в отдельных вагонах и отдельными бортами военно-транспортной авиации и гражданской авиации, при этом контакты с гражданскими лицами исключаются.

Все виды транспорта для доставки личного состава проходят санитарную обработку и дезинфекцию. По прибытии в войсковые части с молодым пополнением в течение 2-х недель проводятся обязательные карантинные мероприятия. На всех сборных пунктах субъектов Российской Федерации проводится дезинфекция помещений и прилегающей к ним территории, также созданы необходимые запасы медицинских масок, средств для дезинфекции и тестов на наличие коронавирусной инфекции в полном объеме.