Нагорный Карабах: мир или лишь очередное перемирие?

Аргументы Недели → Армия 13+

10 ноября 2020, 17:20 [ «Аргументы Недели», Ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН, кандидат исторических наук Станислав Иванов ]

Фото: соцсети

Достигнутое 10 ноября 2020 года трехстороннее соглашение между Владимиром Путиным, Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном прекращает братоубийственную войну в Нагорном Карабахе. В Баку и Анкаре празднуют победу, в Ереване протестующие громят парламент. Обе стороны конфликта понесли большие потери личного состава и боевой техники, погибло много мирных жителей, разрушены жилой фонд и инфраструктура. Сбитый азербайджанскими средствами ПВО в воздушном пространстве Армении российский боевой вертолет и гибель летчиков стали как бы последним актом этой масштабной трагедии.

В Баку, скорее всего, пришло понимание о переходе так называемой «красной черты» в затянувшейся почти на 1,5 месяца очередной кровавой фазе азербайджанско-армянского конфликта. Если до последнего времени руководству Азербайджана удавалось убеждать мировое сообщество в том, что война развязана якобы с целью освобождения ранее оккупированных территорий Азербайджана и ведется исключительно в границах Нагорного Карабаха и прилегающих к нему районов, то атака на российский вертолет в небе над далеким от НКР районом Армении подтвердила ранее обнародованные факты об обстрелах и налетах на армянские населенные пункты.

Похоже на то, что Россия и ее союзники по ОДКБ вынуждены были предупредить Баку о своей готовности к реализации положений договора о коллективной безопасности с Арменией. Очевидно, это остудило воинственный пыл стратегов в Баку и Анкаре, которые не скрывали своих планов силового решения карабахской проблемы, дальнейшего наступления войск на Степанакерт и далее вплоть до выхода на границу с Арменией.

Азербайджанская сторона согласилась на полное прекращение огня и боевых действий и ввод на линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск российских миротворцев. Армянская сторона, в свою очередь, поддержала это предложение и пошла на серьезные территориальные уступки по «поясу безопасности», чтобы сохранить в целости оставшееся население НКР и контроль за большей частью территории Нагорного Карабаха.

По соглашению Агдамский район возвращается Азербайджану до 20 ноября 2020 года. Вдоль линии соприкосновения войск в Нагорном Карабахе и вдоль так называемого Лачинского коридора развертывается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники, а Армения выводит из НКР свои войска.

Срок пребывания миротворческого контингента Российской Федерации — 5 лет с автоматическим продлением на очередные 5-летние периоды, если ни одна из сторон не заявит за 6 месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения. В целях повышения эффективности контроля за выполнением сторонами конфликта договоренностей развертывается миротворческий центр по контролю за прекращением огня.

Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджану также и Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года — Лачинский район. Лачинский коридор (шириной 5 км) останется под контролем миротворческого контингента Российской Федерации и обеспечит связь Нагорного Карабаха с Арменией, но при этом не будет затрагивать город Шушу.

По согласованию сторон в ближайшие три года будет определен план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору с последующей передислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута. Азербайджан гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях.

Внутренне перемещенные лица и беженцы (азербайджанцы) возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и прилегающие районы под контролем Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев. Производится обмен военнопленными, заложниками и другими, удерживаемыми лицами и телами погибших.

Разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе. Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы Пограничной службы ФСБ России. По согласованию сторон будет обеспечено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахичеванскую Автономную Республику с западными районами Азербайджана».

И хотя в тексте соглашения ничего не говорится о возможном участии в контроле за ситуацией в зоне конфликта со стороны турецких миротворцев, Баку распространяет сведения о приглашении турецкого контингента. Исключать такого варианта развития событий не следует, однако без согласия армянской стороны и Москвы турецких военных в числе миротворцев в НКР быть не должно.

Главным в заключенном 10 ноября 2020 года новом соглашении по Нагорному Карабаху является ввод в зону конфликта российских миротворцев, что гарантирует не только прекращение огня, но и, как миниум, пятилетний срок мирного сосуществования народов в этом взрывоопасном регионе Южного Кавказа. Несмотря на разные оценки данного соглашения в Баку и Ереване, хотелось бы подчеркнуть, что от прекращения войны в НКР выигрывают все. Не исключено, что оно станет переломным в ходе многолетнего противостояния между Баку и Ереваном и создаст предпосылки к установлению прочного мира между ними.