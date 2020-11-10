Самолеты ВТА ВКС РФ совершат 22 рейса при переброске российских миротворцев в Армению

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10 ноября 2020, 14:57 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

Фото: соцсети

Военно-транспортные самолеты Ил-76 российских ВКС выполнят не менее 22 рейсов для переброски личного состава и боевой техники 15-ой миротворческой бригады РФ и бронетранспортеров из Ульяновска в Нагорный Карабах. На этот час курс в зону конфликта держат тринадцатый и четырнадцатый самолеты. Об этом сообщил портал EADaily, ссылаясь Минобороны РФ.

«Тринадцатый и четырнадцатый самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации с российскими миротворцами на борту вылетели с аэродрома Ульяновск-Восточный. На борту воздушных судов — личный состав миротворческого соединения, материальные средства и бронетранспонтеры», — указали в военном ведомстве.

Национальным центром управления обороной РФ (НЦУО) выполняется полный комплекс мероприятий по проведению переброски и развертывания российского миротворческого контингента в районах выполнения задач.

«Начальником НЦУО генерал-полковником Михаилом Мизинцевым поставлена задача дежурным сменам по непрерывному контролю за созданием авиационной группировки и организации воздушного моста для пролета самолетов военно-транспортной авиации и доставки подразделений российского миротворческого контингента к местам выполнения задач. Организовано взаимодействие с Федеральной таможенной службой, погранвойсками ФСБ России, МВД России, Росавиацией», — также отметили в Минобороны РФ.

Для контроля соблюдения договоренностей сторонами конфликта предусмотрено выставление российских наблюдательных постов вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора. Для управления миротворческой операцией в районе Степанакерта развертывается командование российских миротворческих сил.