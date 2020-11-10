Самвел Бабаян пытался помешать прекращению огня в Карабахе, чем он руководствовался?

Аргументы Недели → Армия 13+

10 ноября 2020, 14:57 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

Фото: соцсети

Секретарь Совбеза непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Бабаян заявил, что пытался пресечь подписание заявления о прекращении огня. Сообщает портал EADaily.

Бабаян написал в соц-сети Facebook: «Я поспешил в парламент, чтобы пресечь предательский процесс, но при согласии президента НКР заявление было обнародовано». Скорее всего человек это сделал чтобы как-то дистанцироваться от непопулярного в армянском народе решения. Биография Самвела Бабаяна очень интересна, человек заслуженный, возглавлял армию и Минобороны Арцаха. Имеет воинское звание генерал-майор. В сети опубликовано много дифирамбов в адрес этого человека, но нет ни одного упоминания о том, что он учился в каком-либо военном учебном заведении. Очередной самородок? А может быть просто выскочка. Бедой многих армий постсоветских государств и квазигосударств, образовавшихся после распада СССР, стало проникновение в высшее руководство людей неквалифицированных. И сейчас, его поведение можно назвать только популистским, не соответствующим сложившейся катастрофической обстановке для армянских войск на Карабахском ТВД.

После того как азербайджанская армия сумела прорвать оборону войск НКР в центре фронта и развить успех, вплоть до овладения городом Шуша, появилась опасность рассечения сил защитников Карабаха надвое, что неминуемо привело бы к развалу всей системы обороны. Сейчас бесполезно заявлять о якобы возможности продолжить войну. Тем недовольным, что прошлой ночью штурмовали армянский парламент, наверно стоило ранее показать свою прыть на карабахском фронте. Командование армии обороны НКР скорее всего правильно оценило свои возможности в условиях катастрофической нехватки личного состава, вооружений и боеприпасов воевать все же не стоит, если есть шанс остановить боевые действия на занимаемых рубежах. К тому же об усталости армянских войск от длительного противостояния значительно превосходящему по силам противнику говорилось уже на протяжение последних двух, трех недель.





Напоминаем, что ранее Никол Пашинян заявил, что «принял очень и очень трудное решение» о подписании заявления о прекращении войны в Нагорном Карабахе, продиктованное ситуацией на фронте. Наступил момент истины, когда бравурные реляции с передовой становятся ненужной шелухой и приходится говорить себе и окружающим правду. И, судя по всему, оперативная обстановка на фронте была критичной. Быстрое согласие Алиева на прекращение огня также вызывает подозрение, что и в азербайджанском войске были серьезные проблемы. Есть еще одно обстоятельство, которое бесспорно повлияло на решение о перемирии. Похоже, противники не были готовы к войне в зимних условиях.