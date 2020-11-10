Минобороны РФ включит в программы боевой подготовки вопросы «тактической медицины»

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10 ноября 2020, 13:59 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В Минобороны России состоялось совещание под руководством заместителя Министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенанта Юнус-Бека Евкурова, посвященное включению в действующие программы боевой подготовки вопросов «тактической медицины».

«Руководством Министерства обороны Российской Федерации уделяется особое внимание минимизации санитарных и безвозвратных потерь военнослужащих в вооружённых конфликтах, в повседневной деятельности войск и в ходе мероприятий боевой подготовки. В настоящее время до 28 % всех жертв на поле боя являются потенциально предотвратимыми. Анализ показывает, что причиной большого процента летальных исходов является отсутствие у военнослужащих навыков оказания первой медицинской помощи и недостаточное оснащение их специальными современными средствами медпомощи» - отметил генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров.

«Российской армией накоплен большой опыт боевых действий. Изучается передовой опыт иностранных армий по своевременному оказанию помощи на поле боя. Он находит своё отражение в методических пособиях, в процессе боевой подготовки. Вместе с тем, очевидна необходимость постоянного совершенствования подготовки подразделений видов и родов войск по данному направлению» - добавил Юнус-Бек Евкуров.

Заслушав доклад и выступление должностных лиц представленных на совещании органов военного управления, генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров отметил, что вопрос совершенствования подготовки военнослужащих подразделений по тактической медицине, внедрение передовых методик оказания само- и взаимопомощи в различных условиях действий войск является не простым.

«Тематика занятий, предлагаемая для включения в программы боевой подготовки, должна быть продуманной и соответствовать принципу: «учить тому, что необходимо на войне»» - отметил заместитель Министра обороны России.