Андрей Билецкий заявил, что война, инспирированная Алиевым в Карабахе – хороший пример для Украины

Аргументы Недели → Армия 13+

10 ноября 2020, 13:42 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

Фото: соцсети

Сам результат войны в Карабахе — хороший урок для Киева, как надо возвращать Крым и Донбасс, заявил главарь украинского неонацистского движения «Национальный корпус» (запрещено в РФ), по совместительству полковник украинского МВД Андрей Билецкий. Об этом сообщает новостной портал EADaily.

«Азербайджан взял ключевой город Нагорного Карабаха — Шуша, вернул под свой контроль Лачинский коридор. В конце концов азербайджанцы сбивают на территории Армении российский боевой вертолет. И ничего! Никакой грозной реакции из Кремля. Тишина», — написал Билецкий в своем телеграм-канале. Этот недополковник является командиром околовоенного формирования «Азов» (запрещено в РФ).

Вышеобозначенный недополк можно смело назвать партизанским, не относящимся к регулярной армии. Слегка перефразируем старую русскую поговорку – «каков приход, таков и поп». Мнение Билецкого на военные темы не может быть признано экспертным, поскольку этот пан не имеет никакого военного образования, как и на каком основании ему присвоили звание «полковник» - история туманная. Билецкий по образованию – историк, специализировался на изучении развития украинского националистического движения в первой половине двадцатого века. Меня всегда удивляло стремление непрофессионалов высказывать свои суждения на военную тему. Его поверхностная оценка результатов осенней кампании 2020 года на карабахском театре военных действий (ТВД) - очень показательна.

В действительности Азербайджан заплатил за незначительные результаты в Нагорном Карабахе очень дорогую цену, фронт буквально был завален трупами азербайджанских солдат. Кстати, еще предстоит изучить причину столь легкого согласия Ильхама Алиева полностью прекратить огонь. Вполне возможно, что его ресурсы были уже на исходе к моменту взятия города-крепости Шуша. Кстати, в сети из разных источников появились сообщения, что у Баку сильно иссяк арсенал и закончились высокоточные боеприпасы. Признаков усталости войск, правда, не наблюдалось и наступательный порыв не иссяк, военный успех укрепляет боевой дух бойцов и окрыляет командиров. Возможно, Азербайджанская армия еще могла продвинуться вперед, но опять же, за счет больших потерь. Но в Баку предпочли завершить кампанию, поскольку истинное положение дел не такое радужное, как его выносят на общее обозрение.

Вот и получатся, что Андрей Билецкий восторгается тем, как Баку заваливал трупами своих солдат Карабахский ТВД. А сбитый российский вертолет Ми-24 еще не раз аукнется Баку, Алиев за него заплатит высокую цену.