Войска НКР отступили из Шуши, что может последовать за этим?

Аргументы Недели → Армия 13+

9 ноября 2020, 19:23 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

Фото: соцсети

Армянские СМИ приводят следующие данные о потерях азербайджанских войск: 7510 погибших военнослужащих, 16 сбитых вертолетов, 25 – самолетов, 749 уничтоженных и захваченных основных танков, 6 уничтоженных реактивных систем залпового огня и 262 сбитых дрона. Несмотря на столь внушительные утраты азербайджанские войска продвигаются вперед и повсеместно теснят противника. Ключевой оборонительный район, опиравшийся на город Шуша потерян армией обороны Арцаха (НКР), означает ли это, что война проиграна?

Город Шуша – это древняя крепость, возведенная на господствующей над обширным районом высотой. Более того, это центр системы обороны армии НКР. Потеря данного пункта, который де-факто был сильным (по местным меркам) укрепрайоном создает ряд серьезных проблем для армянских войск.

У азербайджанской армии появилась возможность рассечь армянские войска надвое и бить их по частям. Но, похоже, прорыв на оперативный простор азербайджанскому командованию осуществить сразу не удалось (может и планов таких не было) и у армянской стороны есть еще возможность вернуть себе город Шуша, впрочем, это может оказаться не целесообразным решением, поскольку придется положить в землю сырую много своих солдат, в которых избытка вовсе нет. Это азербайджанские командиры с легкостью заваливают трупами своих солдат карабахский фронт, точнее турецкое военное руководство - успешно воюет в Карабахе до последнего азербайджанца.

Поступают данные, что азербайджанские войска находятся на подступах к Степанакерту и готовятся к его штурму. Потеря этого города может сильно повлиять на боевой дух армянских солдат, но, вряд ли сломит их желание продолжить войну. В ближайшей перспективе неприемлемые потери в азербайджанской армии, похоже – не состоятся. Это плохая новость для защитников Арцаха. Если азербайджанцам удастся рассечь систему обороны НКР, то следующим событием станет ее частичный или полный крах. Правда, как всегда - неприятна для слуха: армянам, не желающим сложить оружие, скорее всего, придется вести в дальнейшем партизанскую войну, и то, при одном условии, если азербайджанцы не проведут тотальную зачистку всей, подконтрольной им, территории Карабаха от армянского населения.

Вывод: вслед за падением Шуши, удержать Степанакерт армянским войскам будет очень тяжело. Правда есть одно почти «верное средство» остановить наступление Азербайджанцев. Армия обороны Арцаха должна формировать немногочисленные отряды смельчаков, настоящих головорезов (а не маменькиных сынков), готовых жертвовать собой и совершать рейды по тылам Азербайджанской армии, создавая обстановку, когда сама земля горит под ногами врага. Не давать противнику покоя ни днем, ни ночью, уничтожать командиров и командные пункты, сжигать снабженческие склады и колонны, вырезать подразделения, отведенные в тыл на отдых, громить артиллерию. В конце концов - атаковать передний край обороны противника с тыла, поселить в сердцах солдат неприятеля животный страх. Отныне, основным оружием армян должны стать - непредсказуемость, маневренность и мобильность, иначе им не победить: задача – максимально обескровить врага, заставить его прекратить наступление и отступить из-за неприемлемых потерь. Такова эффективная тактика сопротивления хорошо вооруженному, многочисленному противнику - малыми силами.