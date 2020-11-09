Военные на Камчатке застрелили медведицу с медвежонком

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9 ноября 2020, 12:55 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

На базе подводных лодок Тихоокеанского флота России в поселке Рыбачий на Камчатке военные застрелили медведицу с медвежонком, забравшихся на один из кораблей. Об этом сообщает портал «Медуза», ссылаясь на «Камчатка-Информ».

Издание опубликовало видеоролик от подписчиков, на котором видно, как животные подплывают к одной из подлодок и забираются на нее. Отмечается, что это, вероятно, была атомная ракетная подлодка К-44 «Рязань» проекта 667 БДР «Кальмар».

Затем другой очевидец, снимающий издалека, говорит: «Сейчас эту медведицу завалят вместе с медвежонком. С «Сайгой» подошел». В этот момент слышен звук выстрела и видно, как тело одного из животных падает в воду. «Нет, с первого выстрела не бахнул. Медвежонок труп, она еще живая. Хреново стреляете», — отмечает автор ролика. Закадровый голос заключает, что по-другому с хищниками здесь бороться нельзя и если медведей только отогнать, то они придут в близлежащие поселки.