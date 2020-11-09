Пропускные пункты на фронте Донбасса возобновят работу 10 ноября

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9 ноября 2020, 12:19 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) во вторник, 10 ноября, возобновят пропуск граждан и транспортных средств, сообщает новостное агентство «Интерфакс Украина», ссылаясь на штаб ООС.

«На территории Донецкой области через КПВВ «Гнутово», «Новотроицкое», «Марьинка», «Майорское», а в Луганской - через КПВВ «Станица Луганская» и новосозданные контрольные пункты въезда-выезда «Счастье» и «Золотое», - указывается в сообщении в Facebook. Пропуск граждан и транспортных средств будет осуществляться ежедневно с 8:00 до 18:00.

При въезде на подконтрольную правительству Украины территорию будет проводиться температурный скрининг граждан. Обязательным условием также является пребывание в защитной маске и соблюдение социальной дистанции с учетом нанесенной разметки.

Для пропуска через КПВВ граждане должны дать согласие на проведение мероприятий обязательной самоизоляции с использованием единого электронного сервиса «Дий вдома» или обсервации, в соответствии с требованиями постановления Кабинета министров Украины №392 от 20 мая 2020 года.