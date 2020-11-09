Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Армия 13+

Пропускные пункты на фронте Донбасса возобновят работу 10 ноября

, 12:19 [ «Аргументы Недели» ]

Пропускные пункты на фронте Донбасса возобновят работу 10 ноября
Фото: соцсети

Все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) во вторник, 10 ноября, возобновят пропуск граждан и транспортных средств, сообщает новостное агентство «Интерфакс Украина», ссылаясь на штаб ООС.

«На территории Донецкой области через КПВВ «Гнутово», «Новотроицкое», «Марьинка», «Майорское», а в Луганской - через КПВВ «Станица Луганская» и новосозданные контрольные пункты въезда-выезда «Счастье» и «Золотое», - указывается в сообщении в Facebook. Пропуск граждан и транспортных средств будет осуществляться ежедневно с 8:00 до 18:00.

При въезде на подконтрольную правительству Украины территорию будет проводиться температурный скрининг граждан. Обязательным условием также является пребывание в защитной маске и соблюдение социальной дистанции с учетом нанесенной разметки.

Для пропуска через КПВВ граждане должны дать согласие на проведение мероприятий обязательной самоизоляции с использованием единого электронного сервиса «Дий вдома» или обсервации, в соответствии с требованиями постановления Кабинета министров Украины №392 от 20 мая 2020 года.

ША

В мире

ВКС РФ разбомбили в Сирии силы группировки, организовавшей теракт в метро Петербурга

ВКС РФ разбомбили в Сирии силы группировки, организовавшей теракт в метро Петербурга

Российские ВКС разбомбили в Сирии силы террористической группировки «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена в РФ). Данная организация устроила теракт в петербургском метрополитене весной 2017 года.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью