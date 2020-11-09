Четыре американских солдата были убиты на северо-востоке Сирии

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9 ноября 2020, 12:08 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Четверо американских военных и переводчик, были убиты в результате подрыва автомобиля в районе Маркада на дороге Хасака — Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает сирийское государственное новостное агентство «САНА».

Как сообщили местные источники, патрульная машина с военнослужащими американских Вооруженных сил подорвалась на мине, установленной на шоссе Хасеке — Дейр-эз-Зор между американской военной базой Аш-Шаддади и нефтяным месторождением Аль-Омар в провинции Дейр-эз-Зор.

В срочном порядке, после происшествия, подразделение войск США оцепило место взрыва, их вертолеты вывезли тела погибших на базу в Аш-Шаддади, добавили источники.

Американцы и подчиняющиеся им боевики группировки «Касад» контролируют большинство нефтяных месторождений в сирийском регионе Аль-Джазира. В последние месяцы они переправили на свои базы, дислоцированные в Сирии, тысячи грузовиков с оружием, военным и материально-техническим обеспечением, отмечает агентство «САНА».