Арцрун Ованнисян: Сражение за город Шуша завершится в понедельник

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8 ноября 2020, 21:44 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян считает, что результат битвы за город Шуша в непризнанном Нагорном Карабахе станет ясен в понедельник. Об этом сообщает новостное агентство «Интерфакс».

«По части борьбы за Шуши, могу сказать, что завтра будет ясно окончательно. Завтра битва за Шуши завершится», - сказал Ованнисян в эфире Общественной телекомпании Армении в воскресенье. Он также сообщил, что в настоящее время бои идут и в самом городе, и вокруг него. «Ни одна из сторон не владеет инициативой полностью. Не стоить делать преждевременных оценок», - отметил Ованнисян.