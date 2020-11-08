Армине Григорян: В Шуше идут ожесточенные бои

Аргументы Недели → Армия 13+

8 ноября 2020, 20:12 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Судя по той информации, что доходит до нас из Карабаха, в Шуше идут уличные бои. Этот город имеет важное значение, поскольку расположен на господствующей высоте и всего в 4 км от Степанакерта. Который в свою очередь является столицей непризнанной НКР, его потеря станет серьезным моральным ударом для армянского населения Карабаха, и Армении. О тяжелых боях в Шуше написала в Facebook помощник президента непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Армине Григорян.

«Идут ожесточенные сражения в Шуше, операция продолжается. Все еще не закончено. И я не схожу с ума, я фиксирую все имена тех, кто, включая сотрудников администрации, читает азербайджанские новости день и ночь и считает азербайджанские сайты источником информации», — сообщила Армине Григорян.

По ее мнению, заявление Ильхама Алиева о взятии Шуши предназначено не столько для Азербайджана, сколько для жителей Нагорного Карабаха, чтобы деморализовать их.

Город Шуша является важной частью в системе обороны Нагорно-Карабахской Республики. Он расположен на господствующей над районом высоте и находится всего в 4 км от Степанакерта.

Ранее пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян разместила сообщение в Facebook о том, что тяжёлые бои идут в окрестностях Шуши и на юго-восточном участке карабахского фронта. В частности, она поведала, что «в ходе боев на разных направлениях противник понес большие потери в живой силе, потерял 4 танка, 20 единиц бронетехники, 11 единиц автотехники, 2 БПЛА». Из того же источника известно, что армянские войска отбивают атаки армии Азербайджана.