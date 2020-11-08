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Армяне ввели в бой бронетехнику, благодаря надежной работе ПВО

Видеоматериал посвящен обороне города Шуша в НКР

, 18:04 [ «Аргументы Недели» ]

Армяне ввели в бой бронетехнику, благодаря надежной работе ПВО
Фото: соцсети

Близ Шуши и на окраинах города идут кровопролитные бои, положение у его защитников сложное, но, не критичное. Армия обороны Нагорного Карабаха использует бронетехнику, сообщает новостное агентство «АННА-Ньюс», оно же разместило видеоматериал на «Ю-тубе».

Корреспондент отмечает, что применение бронетехники армией обороны Арцаха (армянское наименование Нагорного Карабаха) стало возможным благодаря надежной работе сил противовоздушной обороны. Высказывается осторожное предположение, что в боях за город Шуша азербайджанская армия не имеет былого технического превосходства. Армянские солдаты воспаряли духом.

ША

Армия

Армяне ввели в бой бронетехнику, благодаря надежной работе ПВО

Армяне ввели в бой бронетехнику, благодаря надежной работе ПВО

Близ Шуши и на окраинах города идут кровопролитные бои, положение у его защитников сложное, но, не критичное. Армия обороны Нагорного Карабаха использует бронетехнику, сообщает новостное агентство «АННА-Ньюс», оно же разместило видеоматериал на «Ю-тубе».

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