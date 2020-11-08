Армяне ввели в бой бронетехнику, благодаря надежной работе ПВО
Видеоматериал посвящен обороне города Шуша в НКР
8 ноября 2020, 18:04[ «Аргументы Недели» ]
Близ Шуши и на окраинах города идут кровопролитные бои, положение у его защитников сложное, но, не критичное. Армия обороны Нагорного Карабаха использует бронетехнику, сообщает новостное агентство «АННА-Ньюс», оно же разместило видеоматериал на «Ю-тубе».
Корреспондент отмечает, что применение бронетехники армией обороны Арцаха (армянское наименование Нагорного Карабаха) стало возможным благодаря надежной работе сил противовоздушной обороны. Высказывается осторожное предположение, что в боях за город Шуша азербайджанская армия не имеет былого технического превосходства. Армянские солдаты воспаряли духом.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.