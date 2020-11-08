Армия обороны Карабаха сбила три турецких беспилотника

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8 ноября 2020, 14:57 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

О большом числе сбитых турецких беспилотников в центральной части карабахского фронта сообщила 8 ноября пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян. Данную информацию опубликовало на своем сайте агентство EADaily.

«Подразделения ПВО Армии обороны около 9:30 сбили на восточном направлении линии фронта два БПЛА противника», — написала Шушан Степанян и опубликовала снимки. На них видно, что речь идет о турецких ударных беспилотниках Bayraktar TB2, которые стали настоящей бедой для армии НКР.

Минобороны Азербайджана едва ли не ежедневно публикует видеоролики, как турецкие беспилотники наводят на цель артиллерию, авиацию или другие огневые средства Вооруженных сил Азербайджана. Турецкие дроны показывают высокую боевую эффективность. Также Шушан Степанян сообщила о том, что в районе 13:40 подразделения ПВО Армии обороны сбили еще один Bayraktar TB2 на юго-восточном участке фронта.

Агентство EADaily информирует, что центром по управлению военными беспилотниками армии Азербайджана может руководить турецкий генерал-майор и генеральный менеджер службы управления Министерства обороны Турции Гексель Кахья.