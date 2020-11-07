У Ледового катка ЦСКА высадили ели в честь ветеранов Великой Отечественной войны

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7 ноября 2020, 19:08 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Сегодня, 7 ноября, на территории ЦСКА состоялась торжественная посадка елей, приуроченная к 75-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне. Была посажена 31 ель в честь выдающихся армейцев - ветеранов Великой Отечественной войны, которые посвятили свои жизни не только спасению страны, но и труду на благо Центрального спортивного клуба Армии.

В торжественном мероприятии приняли участие начальник Центрального спортивного клуба Армии полковник Артем Громов, участник Великой Отечественной войны, многократный призер чемпионатов СССР, Вооружённых Сил и чемпионатов Москвы по волейболу Николай Васильевич Ключников, вдова участника Великой Отечественной войны, Заслуженного работника физической культуры РФ, начальника ЦСКА 1968-1970 годов Анвера Чанышева – Людмила Яковлевна, сын участника Великой Отечественной войны, Заслуженного работника РСФСР, председателя Совета ветеранов спорта ЦСКА Константина Жарова - Михаил, сын участника Великой Отечественной войны, Заслуженного врача РФ Самуила Марковича Белаковского – заслуженный работник здравоохранения России, Академик международной Академии астронавтики и Российской Академии космонавтики Марк Самуилович, дочь участника Великой Отечественной войны, Заслуженного тренера СССР по футболу, Заслуженного тренера Украинской ССР Сергея Шапошникова - Наталья, вдова участника Великой Отечественной войны, Заслуженного мастера спорта по хоккею, футболу, хоккею с мячом. Заслуженного тренера СССР Всеволода Боброва – Елена Николаевна, призер Олимпийских игр по футболу Сергей Ольшанский, внук легендарного хоккейного тренера Анатолия Владимировича Тарасова, президент клуба «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова Алексей Тарасов.

«Мы планировали провести это мероприятие 9 мая, но пришлось его перенести ровно на полгода по ряду не зависящих от нас причин, - начал свое приветственное слово начальник ЦСКА полковник Артем Громов. - История – это то, что движет любой организацией. И сохраняя историю, передавая ее нашим потомкам, нашим воспитанникам, мы тем самым обеспечиваем надежное будущее нашему Центрального спортивному клубу Армии.

Многие спортсмены в годы Великой Отечественной войны поменяли спортивные снаряды на оружие и встали на защиту нашей Родины. По окончанию войны эти нашли в себе силы и возможность защищать честь нашей страны уже на спортивной арене. Для нашей страны спорт всегда был одним из главных мотиваторов и двигателей к своей цели. Высаживая сегодня эти деревья в память о спортсменах, кто с оружием в руках и на спортивных аренах защищал честь нашей страны. У нас славная история и мы являемся продолжателями тех традиций, которые были заложены 97 лет назад».

Также Артем Громов поблагодарил Совет ветеранов спорта ЦСКА за то, что, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, она нашли возможность почтить память своих товарищей армейцев по боевому и спортивному оружию.

В этот день была посажена 31 ель в честь выдающихся ветеранов Великой Отечественной войны, которые посвятили свои жизни не только спасению нашей страны, но и труду на благо Центрального спортивного клуба Армии. Среди которых Иван Кириллович Покусаев - Почетный член Президиума Совета ветеранов спорта ЦСКА, начальник ЦСКА 1976-1982 годов; Василий Иосифович Джугашвили - первый в СССР создатель профессиональный комплексный спортивный клуб Вооруженных Сил - прообраз ЦСКА; Всеволод Михайлович Бобров - Заслуженный мастер спорта по хоккею, Заслуженный тренер СССР; Анатолий Владимирович Тарасов - Заслуженный мастер спорта, Заслуженный тренер СССР; Прокопий Николаевич Соколов - Заслуженный мастер спорта, Заслуженный тренер СССР; Самуил Маркович Белаковский - Заслуженный врач РФ и многие-многие другие. Ветераны спорта ЦСКА вместе с воспитанниками и сотрудниками армейского Клуба взяли в руки лопаты и дали начало Аллее Славы.

«Время отделяет нас от тех моментов, когда наша Родина защищала свою честь и достоинство. Страна помнит о всех, кто не вернулся с войны. Сегодня мы чествуем их и тех, кто сегодня есть ещё с нами. Сегодняшний день - это дань памяти нашим великим защитникам, которые отдали свою жизнь защите нашей Родины, - сказал Николай Ключников. - Сегодня мы отмечаем этот юбилейный день посадкой долголетних растений, которые будут нам долгие годы напоминать о подвигах наших солдат».

Отметим, что всего на территории ЦСКА высажено 75 елей, ставших символом памяти и непоколебимой воли армейцев.

Великая Отечественная война закончилась 75 лет назад. Эта война изменила ход мировой истории, судьбы людей и карту мира. Наш народ противостоял мощному натиску высокоорганизованного и хорошо вооруженного противника – нацистской Германии и ее союзников. Мы выстояли и победили. С первых же дней Великой Отечественной войны весь советский народ поднялся на борьбу с фашизмом. Не могли остаться в стороне и спортсмены ЦДКА. Армейские атлеты первыми сменили спортивные снаряды на боевое оружие. Ударные