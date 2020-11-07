Вооруженные силы РФ развивают средства беспарашютного десантирования и эвакуации

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7 ноября 2020, 19:03 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В Минобороны России состоялось совещание под руководством заместителя Министра обороны генерал-лейтенанта Юнус-Бека Евкурова посвященное вопросам обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации средствами беспарашютного десантирования и эвакуации.

На совещании заместитель Министра обороны заслушал доклады руководителей органов военного управления и представителей промышленности, ответственных за создание, производство и принятие на вооружение средств беспарашютного десантирования и эвакуации для ВС РФ. Участники совещания обсудили актуальные вопросы и наметили пути их решения.

Опыт экспериментального беспарашютного десантирования с вертолетов признан успешным на учениях «Кавказ-2020». В ходе учений личный состав и техника усиленного батальона 31-ой десантно-штурмовой бригады перебрасывались в район боевых действий с помощью нескольких десятков вертолетов Ми-8 и Ми-26 армейской авиации.

Высадка десантников с вертолетов производилась с высоты 20-25 м беспарашютным способом с использованием канатов и специальных спусковых устройств. Такой метод позволяет осуществить быстрое покидание вертолёта, и особенно, такой способ десантирования личного состава удобен там, где посадка вертолета невозможна.

По итогам совещания замглавы военного ведомства обратил внимание всех ответственных лиц на своевременность исполнения указаний и согласование всех вопросов, касающихся обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации средствами беспарашютного десантирования и эвакуации.