«Военно-промышленный курьер»: Россия в случае войны с Японией проиграет

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7 ноября 2020, 16:09 [ «Аргументы Недели» ]

флаг Японии, фото: pixabay.com

В случае войны с Японией, Россия, скорее всего, окажется проигравшей стороной. Это произойдет потому, что в РФ не считают страну восходящего солнца значимой военной силой, что в корне неверно.

По мнению эксперта издания, противостоять японским модификациям американских истребителей F-15 и местных Mitsubishi F-2 в состоянии только российские самолеты Су-35. Но по числу военных самолетов превосходство будет у Японии.

Хуже всего обстоят дела у России в противостоянии с японским флотом. Эсминцы-вертолетоносцы быстро конвертируются в легкие авианосцы. Подводных лодок у Токио меньше, но на каждой стоит более современное оборудование.

Также автор статьи напоминает, что Япония не обладает крылатыми ракетами для ударов с кораблей по берегу и ядерным оружием. «Но надо понимать, что в стране восходящего солнца заполняют эти пробелы. Они работают над тем, чтобы их не стало», — пишет «Военно-промышленный курьер».