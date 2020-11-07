Литва показывает России свой «волчий оскал»

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7 ноября 2020, 12:29 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

На текущей неделе в Литве начались маневры мотопехотной бригады «Geležinis Vilkas» (Железный волк) местных Вооруженных сил и подразделений НАТО. Это плановые ежегодные учения, носят однозначно антироссийский характер. Они названы «Железный волк II» (Geležinis Vilkas II) по имени литовской бригады, составляющей их костяк и проводятся на территории полигона «Пабраде». Об этом сообщает портал EADaily, ссылаясь на информацию агентства «Sputnik Литва».

Это двусторонние учения, своеобразный смотр сил, на котором оцениваются боевые качества литовских батальонных тактических групп и подразделений НАТО, размещенных в этой Прибалтийской республике. В Главном штабе ВС страны сообщили: «Действия пройдут на полигоне имени генерала Сильвестраса Жукаускаса (Швенченеляйский район) и в близлежащий районах, носят они двухсторонний характер (будут разыгрываться батальные сцены двух противоборствующих сторон), что позволяет максимально приблизить маневры к реальным условиям боя».

Сообщается что войска уже покинули места постоянной дислокации и совершили марш в район «боевых» действий. Наиболее интенсивное движение пришлось на 4—5 ноября. Помимо литовских военных в учениях задействованы солдаты из Бельгии, Чехии, Великобритании, Эстонии, США, Польши, Норвегии, Нидерландов, Португалии и Германии, а также около тысячи единиц военной техники. Во время маневров применяются имитационные боеприпасы и пиротехника. Кроме военных учений «Железный волк II» в Литве с 29 октября по 7 ноября проходили маневры НАТО Brillian Jump 2020.