Минобороны РФ опубликовало архивные документы о проведении парада на Красной площади 7 ноября 1941 года

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7 ноября 2020, 12:00 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Российское военное ведомство продолжает серию публикаций документов времен Великой Отечественной войны из фондов Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации. 7 ноября – памятная дата отечественной военной истории. В этот день в 1941 году состоялось сразу несколько военных парадов в честь 24-й годовщины Великой Октябрьской Социалистической революции.

Ноябрьский парад в столице стал знаковым событием, переломным рубежом битвы за Москву. Он показал, что несмотря на колоссальные трудности, на упорные кровопролитные бои у стен Москвы, столица сдана врагу не будет. Именно после этого парада, проведенного в самый грозный час войны, тысячи молодых людей со всех уголков страны стремились записаться добровольцами.

Историко-познавательный раздел «7 ноября 1941. Москва. Красная площадь» составлен на основе архивных документов, рассказывающих о подготовке одного из самых символичных и знаковых военных парадов в истории нашей страны.

Парад 7 ноября 1941 года готовился в обстановке строгой секретности. На западе от Москвы шли упорные и ожесточенные бои, и врагу нельзя было дать ни малейшего намека на предстоящие торжества в столице. Даже большая часть солдат и командиров – участников парада – до последнего не знали, что им предстоит пройти по брусчатке главной площади страны.

Из представленной в разделе справки-доклада коменданта Москвы генерал-майора К. Синилова пользователи могут узнать, что в официальной переписке парад был обозначен как «операция войск московского гарнизона». Всего в этой операции было задействовано около 30 тысяч человек личного состава, 140 артиллерийских орудий разных калибров, 160 танков, 232 автомашины. В параде были задействованы пехотинцы, танкисты, моряки, зенитчики, артиллеристы, кавалеристы, пулеметчики, минометчики, связисты, саперы и медики.

Несмотря на тяжелейшую обстановку в боях на подступах к столице, организация парада была проведена на высочайшем уровне. Документы свидетельствуют о скрупулезном подходе командования Московского гарнизона к организации прибытия и убытия пехотных частей, кавалерии и техники, к порядку и времени движения колонн по главной площади страны, к наличию на местах средств связи, регулировщиков, эвакуационных тракторов, ветеринаров.

Был значительно усилен пропускной режим на Красную площадь в день проведения парада: опубликованные в разделе списки на допуск людей и автомобилей, утверждавшиеся лично комендантом города, красноречиво указывают, что 7 ноября 1941 года главную площадь страны, кроме участников парада, могли посетить лишь 41 человек и всего 4 служебных автомобиля…

Войска с парада уходили прямо на фронт, где уже через месяц в ходе масштабного контрнаступления Красной армии враг был отброшен от столицы на 160-200 километров. Но уже 7 ноября каждый гражданин Советского Союза знал из речи Сталина: «На вас смотрит весь мир, как на силу, способную уничтожить грабительские полчища немецких захватчиков. На вас смотрят порабощенные народы Европы, подпавшие под иго немецких захватчиков, как на своих освободителей. Великая освободительная миссия выпала на вашу долю. Будьте же достойными этой миссии! Война, которую вы ведете, есть война освободительная, война справедливая. Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков – Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова!».

Часть архивных документов рассказывает и о другом, не менее значимом военном параде, проведенном 7 ноября 1941 года. По приказу Маршала Советского Союза К.Ворошилова в ознаменование 24-й годовщины Великой Октябрьской Социалистической революции состоялся так называемый военный парад боевых резервов в городе Куйбышеве (ныне - Самара). В отличие от московского, куйбышевский парад включал в себя как наземную, так и воздушную часть.

Любители отечественной военной истории из рассекреченного приказа командующего военно-воздушными силами Приволжского военного округа могут узнать, что летчикам и техническому персоналу ВВС ПриВО потребовалось всего три дня (в чрезвычайно сложное военной время, при критическом положении на фронте!), чтобы сосредоточиться к параду, провести тренировочные полеты, организовать связь, материальное обеспечение, обслужить авиатехнику, а также наладить взаимодействие и координацию с командованием наземной части парада.

Небезынтересными станут опубликованные страницы журнала боевых действий 102-й гвардейской стрелковой дивизии (в 1941 гшоду она именовалась 65-й стрелковой), в которых рассказано о совершенном дивизией марше для участия в куйбышевском параде. Снятая с маньчжурской советско-китайской границы дивизия за несколько дней преодолела железнодорожным транспортом тысячи километров, приняла участие в параде и практически без промедления проследовала в состав Волховского фронта для защиты Родины.

Материалы номера газеты «Красная звезда» от 9 ноября 1941 года, который также представлен в новом разделе на сайте Минобороны России, расскажут о еще одном параде в честь годовщины Октябрьской революции. Он был проведен 8 ноября 1941 года в Воронеже. Его принимал заместитель наркома обороны СССР маршал Советского Союза С.Тимошенко, а участниками стали части войск Юго-Западного направления. Газетные строки свидетельствуют, что, после прохода пеших колонн и техники «трудящиеся города многотысячными колоннами со знаменами, портретами вождей п цветами в руках прошли через площадь, демонстрируя свою готовность самоотверженно помотать фронту, свою уверенность в неминуемости победы Красной армии, в разгроме фашистов».

Публикация документов о начале Великой Отечественной войны из фондов Центрального архива Минобороны России является продолжением деятельности военного ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны.