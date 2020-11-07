Почему Москва не помогает Армении в карабахском кризисе?

Аргументы Недели → Армия 13+

7 ноября 2020, 11:30 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

Фото: соцсети

Стоит учитывать, что Организации договора о коллективной безопасности из шести его членов три государства: Казахстан, Киргизия и Таджикистан – с преимущественно мусульманским населением (а титульные народы Киргизии и Казахстана – имеют тюркские корни), два можно назвать христианскими – это Армения и Беларусь, и одно с преимущественно христианским населением - речь идет о России, в которой доля мусульман составляет примерно 10%. Этот фактор нельзя не учитывать при ответе на вопрос, - почему до сих пор страны ОДКБ не встали на сторону Еревана в тяжбе с Баку за Нагорных Карабах (он же Арцах). Есть еще ряд соображений на эту тему, о чем мы непременно поговорим.

Формально Россия не предпринимает никаких силовых шагов чтобы поддержать своего союзника Армению потому, что Москва все же признает Нагорный Карабах территорией Азербайджана, поэтому все так же, формально, сама Армения, в ее официальных постсоветских границах - пока не подвергается никаким нападениям извне. На деле все выглядит очень сложно.

Эта сложность и определяет колебания Москвы. У нас у всех на памяти как при других обстоятельствах российское правительство может действовать. За примером ходить далеко не придется, в августе 2008 военная операция против Грузии была проведена быстро и в достаточной мере решительно.

Начнем с того, что в отношениях Москвы и Баку до сих пор не было никакой конфронтации. Азербайджан, кроме поддержания множества других связей, активно участвует в военных учениях ВС РФ. Бесспорно «любовные отношения» Баку и Анкары напрягают Москву, но и к этому очень тесному союзу в Кремле относятся с пониманием. Перечислять причины сдержанности Москвы по отношению к Азербайджану можно до бесконечности. Если выразить мысль коротко, - у Кремля пока нет повода для неприятельских отношений с Азербайджаном.

Есть еще одно странное явление, российские добровольцы, в свое время оказавшие военную помощь братьям христианам в Южной Осетии и Абхазии, почему-то до сих пор не появились в Нагорном Карабахе. Председатель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай дал исчерпывающее объяснение этому явлению. Он считает, что Армения является естественным стратегическим партнером России в Закавказском регионе, но современное политическое руководство этой страны является антироссийским и проамериканским, именно оно создает препятствия для прибытия российских добровольцев на карабахский фронт. Бородай сделал вывод, что, пока, власти в Ереване не определятся в своих отношениях с Россией, нашим волонтерам, при всем их желании помочь армянам в тяжелой схватке с врагом, в Карабахе делать нечего.

В отношении титульных народов Казахстана и Киргизстана к карабахским событиям прослеживается довольно определенная ясность. В сети, в последнее время появилось много видео-обращений (как-то ни странно многие из них записаны на русском языке) людей, обладающих авторитетом, к своим согражданам. Суть такова: казахи и киргизы, будучи тюрками, должны оказывать помощь своим соплеменникам - азербайджанцам, даже если для этого придется покинуть ОДКБ. Впрочем, о дальнейшем участии в данной организации многие неправительственные представители Казахстана и Киргизии говорят только в отрицательной форме. Указывая, что у них есть один верный путь направленный на объединение с Турцией. А это говорит о хорошей пропагандистской работе Анкары в Среднеазиатском регионе. Вот и выходит, если Москва ринется завтра в бой с противником Армении, сиречь – Азербайджаном, есть опасность быстрого развала ОДКБ, во всяком случае выхода из организации стран с преимущественно тюркским и мусульманским населением.

Видите, какая картина складывается? При таких обстоятельствах, есть о чем задуматься, тем более что Москва имеет довольно тесные экономические и политические отношения и с Турцией, и с Азербайджаном. Однако, не стоит обольщаться. Анкара ведет пропаганду по поводу объединения всех тюркских народов не только (и не столько) в Средней Азии (кстати, и в других регионах), но, и в России. Плоды этой подрывной работы уже видны. Они выражаются в националистических настроениях в Татарстане, Башкирии и в других российских регионах с титульным тюркоязычным населением. В той же Башкирии недавно повторилось сожжение православного поклонного креста, как акт протеста мусульман против размещения чужеродныхсимволов на их земле. При этом не берется во внимание, что большинство населения этой республики отнюдь не мусульмане. Но, последние проявляют намеренную (нарачитую) агрессивность в отношении иноверцев и их символов. Еще 30 лет назад таких явлений не то, чтобы не было – о них не слышали, а теперь информация в мгновение ока распространяется в сети.

Учитывая пропагандистскую работу Турции, направленную на расчленение российских территорий, казалось бы – военная помощь Армении просто необходима. Это война на далеких подступах, о ее нужности говорил Кремль, когда затевал сирийскую эпопею. Но, как оказалось, далекая Сирия это – одно, а некогда братский (советский) армянский народ – совсем другое. И в расчет уже не берется, что Армения долгое время была частью Российской империи, а потом – Советского Союза (чего нельзя сказать о Сирии). Вся проблема в том, что Ереван помощь примет, но благодарности за нее не будет, поскольку взоры нынешнего политического руководства Армении обращены на Запад. С Москвой нынешний Ереван собирается поддерживать дружественные отношения только в кризисной ситуации. Когда карабахские неприятности закончатся, оборвется и дружба.