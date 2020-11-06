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«Медведи» пролетели над Японским морем

, 18:42 [ «Аргументы Недели» ]

«Медведи» пролетели над Японским морем
Фото: соцсети

Два стратегических бомбардировщика ракетоносца Ту-95МС провели плановое воздушное патрулирование вдоль дальневосточных рубежей России. Они совершили полет над акваторией Японского моря и над северо-западной частью Тихого океана. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Полет прошел в штатном режиме в соответствии с международным законодательством, касающимся полетов военной авиации в ничейном воздушном пространстве. На отдельных участках маршрута российских «стратегов» сопровождали многофункциональные истребители ВКС РФ Су-35С, поколения 4++.

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