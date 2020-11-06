Авиакатастрофу, в которой погибла вся польская политическая верхушка – спровоцировал Ярослав Качиньский

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6 ноября 2020, 18:22 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Команду экипажу правительственного Ту-154М на посадку в Смоленске дал лично Ярослав Качиньский — брат польского президента Леха Качиньского, несмотря на предупреждение российских диспетчеров, с таким сенсационным заявлением выступил журнал Newsweek Polska. Об этом сообщает новостной портал ЕАdaily.com.

Издание Newsweek Polska провело собственное расследование причин смоленской авиакатастрофы 2010 года. Выводы оказались неприятными для поляков: «к гибели президентского лайнера мог быть причастен брат погибшего президента Леха Качиньского Ярослав (ныне лидер правящей партии «Право и справедливость»), который звонил по спутниковой связи непосредственно в салон самолёта за несколько минут до того, как Ту-154М врезался в березу».

«Если бы общественность узнала содержание разговора братьев Качиньских, то после 10 апреля 2010 года (день авиакатастрофы) она бы оценила ситуацию по-другому», — цитирует судью Войцеха Ломчевского Newsweek Polska. Интерес к сверхсекретному документу, хранящемуся в варшавской прокуратуре, в первую очередь объясним тем, что польской общественности была представлена заведомо ложная информация о гибели президента республики.

Расшифровка так называемых братских разговоров Леха с Ярославом Качиньским даже спустя десять лет засекречена. На протяжении всех этих лет Ярослав Качиньский и его окружение пытались преуменьшить важность последнего разговора с Лехом Качиньским, возлагая ответственность за трагедию на правительство тогдашнего премьера Дональда Туска. Сам Ярослав Качиньский говорил СМИ, что «мы не говорили ни о полёте, ни о каких-либо проблемах, связанных с полётом». Кроме того, обвинения высказывались и в адрес Москвы, причем их чудовищность и неправдоподобность никого в Польше не смущала.