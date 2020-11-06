Абхазские добровольцы будут воевать на стороне армян в Карабахе

Добровольцы из Абхазии собрались на помощь Нагорному Карабаху. Об этом сообщает портал EADaily, ссылаясь на слова помощника президента Абхазии Ахра Авидзба, размещенные в соцсетях. Кроме того, в сети появились фотографии волонтеров, готовых воевать за Арцах.
«Первая группа добровольцев из Абхазии отправляется в Карабах», — пишет «D News Абхазия». Ранее армянская община Абхазии объявила о сборе средств для помощи Арцаху (армянское название Нагорного Карабаха – «АН»). Инициативу поддержали некоторые политические организации Абхазии.
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