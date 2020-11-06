Абхазские добровольцы будут воевать на стороне армян в Карабахе

Аргументы Недели → Армия 13+

6 ноября 2020, 17:54 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Добровольцы из Абхазии собрались на помощь Нагорному Карабаху. Об этом сообщает портал EADaily, ссылаясь на слова помощника президента Абхазии Ахра Авидзба, размещенные в соцсетях. Кроме того, в сети появились фотографии волонтеров, готовых воевать за Арцах.



«Первая группа добровольцев из Абхазии отправляется в Карабах», — пишет «D News Абхазия». Ранее армянская община Абхазии объявила о сборе средств для помощи Арцаху (армянское название Нагорного Карабаха – «АН»). Инициативу поддержали некоторые политические организации Абхазии.