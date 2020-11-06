Российские герои провели урок мужества онлайн для школьников

Аргументы Недели → Армия 13+

6 ноября 2020, 13:19 [ «Аргументы Недели», Анатолий Жильцов ]

Фото: соцсети

В рамках программы «Внук-Сын-Отец-Дед» состоялся открытый онлайн-урок мужества. Его приурочили к Дню народного единства и Дню военной разведки. В мероприятии, организованном общественной организации «Московские суворовцы» и столичной школой №950, приняли участие ветераны, суворовцы, кадеты и юнармейцы.

В своём видеообращении к участникам онлайн-урока выпускник Московского суворовского военного училища, Герой РФ, заслуженный врач РФ Игорь Милютин подчеркнул, что День народного единства является одним из важнейших праздников России. «4 ноября 1612 года народное ополчение во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским штурмом взяло Китай-город, освободив Москву от оккупантов. Воины ополчения продемонстрировали героизм и сплочённость всего народа. Это воинство и вы продолжаете их традиции», - подчеркнул Игорь Милютин.

На том же мероприятии, прошедшем 5 ноября, Герой РФ, президент межрегионального Фонда Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, гвардии полковник запаса Вячеслав Сивко рассказал о задачах военной разведки, об особых чертах характера разведчика и военной прозе. Вячеслав Сивко порекомендовал прочитать ребятам роман «Взять живым». Книга повествует о делах армейской разведки, тайных операциях и кровопролитных сражениях. Автор романа Владимир Карпов получил звание Героя Советского Союза за службу в разведке. Только с август по сентябрь 1943 года лейтенант Карпов около 30 раз ходил во вражеский тыл, уничтожил со своей группой более 350 немецких солдат и офицеров, взял в плен свыше 35 «языков».

Герои РФ Игорь Милютин и Вячеслав Сивко единодушно отметили значимость кадетского образования для страны. Основы воспитания молодого поколения через систему кадетского образования существуют более 300 лет. Исходя из исторических предпосылок и традиций представители общественной организации «Московские суворовцы» разработали концепцию кадетского образования в Российской Федерации. Документ регламентирует подходы к системе приёма и отбора поступающих, содержание образовательных программ, учебные планы и другие аспекты. До сих пор чиновники Минпросвещения РФ не могут утвердить концепцию, подготовленную пять лет назад. Сейчас в России функционируют более 3,5 тысяч организаций кадетскойнаправленности (кадетских корпусов и кадетских училищ различных министерств и ведомств, а также субъектов Российской Федерации), 150 образовательных учреждений со специальными наименованиями, а также более 50 тысяч кадетских классов.