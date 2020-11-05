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Российские военные предсказывают обострение боевой обстановки на северо-западе Сирии

, 22:43 [ «Аргументы Недели» ]

Российские военные предсказывают обострение боевой обстановки на северо-западе Сирии
Фото: соцсети

Боевики террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (запрещена в России) в районе Джабаль-Аз-Завия, что находится на юге провинции Идлиб, разоружают военизированные формирования умеренных группировок оппозиции и занимают их опорные пункты. Это может свидетельствовать о планах непримиримых исламистов резко взвинтить эскалацию боевых действий в данной местности и еще более обострить обстановку с целью срыва реализации российско-турецких договоренностей. Сообщает Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике на брифинге сообщил, что «в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 28 обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джабхат Ан-Нусра» (запрещена в России), из них в провинции Идлиб – 22 обстрела, в провинции Алеппо – 2 обстрела, в провинции Латакия – 4 обстрела».Российские военные предсказывают обострение боевой обстановки на северо-западе Сирии

Российские военные предсказывают обострение боевой обстановки на северо-западе Сирии

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