Избрание Байдена на пост президента США приведет к Ирано-израильской войне
5 ноября 2020, 19:08[ «Аргументы Недели» ]
Позиция Демократической партии США в целом и кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена – в частности по Ирану может привести к войне между Израилем и Исламской Республикой, предупредил министр по делам поселенчества Цахи Ханегби.
«Байден долгое время открыто говорил, что вернётся к ядерному соглашению, - сказал Ханегби. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и большинство израильтян считают многостороннее соглашение по ядерной программе Ирана, подписанное предыдущей администрацией Барака Обамы в 2015 году, «ошибочным, и это ещё преуменьшение».
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