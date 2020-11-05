Избрание Байдена на пост президента США приведет к Ирано-израильской войне

Аргументы Недели → Армия 13+

5 ноября 2020, 19:08 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Позиция Демократической партии США в целом и кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена – в частности по Ирану может привести к войне между Израилем и Исламской Республикой, предупредил министр по делам поселенчества Цахи Ханегби.

«Байден долгое время открыто говорил, что вернётся к ядерному соглашению, - сказал Ханегби. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и большинство израильтян считают многостороннее соглашение по ядерной программе Ирана, подписанное предыдущей администрацией Барака Обамы в 2015 году, «ошибочным, и это ещё преуменьшение».