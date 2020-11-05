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Избрание Байдена на пост президента США приведет к Ирано-израильской войне

, 19:08 [ «Аргументы Недели» ]

Избрание Байдена на пост президента США приведет к Ирано-израильской войне
Фото: соцсети

Позиция Демократической партии США в целом и кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена – в частности по Ирану может привести к войне между Израилем и Исламской Республикой, предупредил министр по делам поселенчества Цахи Ханегби.

«Байден долгое время открыто говорил, что вернётся к ядерному соглашению, - сказал Ханегби. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и большинство израильтян считают многостороннее соглашение по ядерной программе Ирана, подписанное предыдущей администрацией Барака Обамы в 2015 году, «ошибочным, и это ещё преуменьшение».

Избрание Байдена на пост президента США приведет к Ирано-израильской войне

ША

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