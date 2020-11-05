Избрание президентом США Джо Байдена приведет к эскалации конфликта на Донбассе

Аргументы Недели → Армия 13+

5 ноября 2020, 18:58 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

С приходом Байдена в Белый дом политика США в отношении Донбасса станет более радикальной и воинственной. Об этом сообщает агентство EADaily, ссылаясь на слова опрошенных им экспертов.

«США пользуются своими наработками и им не изменяют. Я имею в виду, что стратегическая линия на полное уничтожение республик, на агрессивную антироссийскую политику Украины неизменна, но методы, безусловно, разные. Политика Штатов на украинском направлении не меняется, меняется лишь их тактический дискурс. Тактический дискурс со стороны Трампа не настолько агрессивный и не настолько милитаристский по отношению к нам, как дискурс Байдена, который может одержать победу на выборах. Приход Байдена чреват кровавой бойней для Донбасса. Если Трамп останется на своем посту, это будет означать медленное удушение народных республик Донбасса, политические спекуляции, работу НКО, вложение денег в людской ресурс.

Позиция Байдена будет более агрессивной и прямолинейной в отношении Донбасса, потому что он должен будет доказать своим избирателям, что он эффективнее Трампа, отстоять свою внешнеполитическую платформу. Более агрессивная политика — это большее количество погибших людей, поэтому Трамп для нас предпочтительнее. Но в целом политика США в отношении Донбасса неизменна — удушение и полный разгром народных республик», — убежден экс-спикер парламента ДНР Андрей Пургин, пишет EADaily.