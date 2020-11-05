Москва призывает соблюдать нормы взаимоотношений, прописанных когда-то в акте сотрудничества между Россией и НАТО
5 ноября 2020, 18:39[ «Аргументы Недели» ]
Представитель российской миссии ОБСЕ заявил, что планы нарастить американское военное присутствие в Польше, создает излишнюю напряженность у западных границ России и повышает риск возникновения непреднамеренных военных инцидентов. Эти перспективы никак не стыкуются с заявлениями руководства альянса о заинтересованности понижения напряженности в Европе.
Подчеркивается, что именно Россия продолжает планомерный курс на деэскалацию взрывоопасной обстановки в Европе, особенно в ее восточной части. Москва выдвигает новые мирные инициативы и призывает страны Североатлантического блока вернуться к сдержанности в поведении, решениях и в риторики, в духе ранее принятого сторонами акта взаимодействия «Росся-НАТО».
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