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Москва призывает соблюдать нормы взаимоотношений, прописанных когда-то в акте сотрудничества между Россией и НАТО

, 18:39 [ «Аргументы Недели» ]

Москва призывает соблюдать нормы взаимоотношений, прописанных когда-то в акте сотрудничества между Россией и НАТО
Фото: соцсети

Представитель российской миссии ОБСЕ заявил, что планы нарастить американское военное присутствие в Польше, создает излишнюю напряженность у западных границ России и повышает риск возникновения непреднамеренных военных инцидентов. Эти перспективы никак не стыкуются с заявлениями руководства альянса о заинтересованности понижения напряженности в Европе.

Подчеркивается, что именно Россия продолжает планомерный курс на деэскалацию взрывоопасной обстановки в Европе, особенно в ее восточной части. Москва выдвигает новые мирные инициативы и призывает страны Североатлантического блока вернуться к сдержанности в поведении, решениях и в риторики, в духе ранее принятого сторонами акта взаимодействия «Росся-НАТО».

Москва призывает соблюдать нормы взаимоотношений, прописанных когда-то в акте сотрудничества между Россией и НАТО

ША

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